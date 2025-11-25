روح مارادونا حفّزت الأرجنتين ونابولي وإيطاليا

- ارتبطت مسيرة دييغو مارادونا بمنتخب الأرجنتين ونادي نابولي، حيث قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم 1986، وحقق نابولي نجاحات تاريخية في الدوري الإيطالي خلال فترة وجوده. - بعد وفاته في 2020، شهدت الأرجنتين نجاحات كبيرة، منها الفوز بكأس العالم 2022 وكوبا أمريكا 2021 و2024، بينما توج نابولي بلقب الدوري الإيطالي في 2023 و2025. - إيطاليا، التي شهدت لحظات مميزة لمارادونا، فازت ببطولة أوروبا 2021، مما يعكس تأثيره المستمر على كرة القدم العالمية.

ارتبطت مسيرة النجم الأرجنتيني الراحل، دييغو أرماندو مارادونا (1960- 2020) بعددٍ قليل من الأندية والبلدان، نظراً لأن نجاحاته ارتبطت أساساً بمنتخب بلاده وكذلك نادي نابولي، كما أنه قضى مواسم عديدة في إيطاليا، التي شهدت أكثر اللحظات المميزة في مسيرته الاحترافية، عندما حوّل فريق الجنوب الإيطالي إلى منافس شرس على المراتب الأولى. ومنذ رحيل مارادونا في عام 2020، فإن الأندية أو الدول، التي ارتبط بها اسمه، حصدت نجاحات تاريخية، وقد كان مارادونا حاضراً في هذه التتويجات والنجاحات، إذ أهدى معظم المتوجين الألقاب إلى روحه.

وأول النجاحات حققها منتخب بلاده الأرجنتين، الذي تُوج بكأس العالم في قطر 2022، للمرة الثالثة في سجله، وذلك بعد انتظار طويل تواصل منذ عام 1986، عندما أسعد ماردونا الأرجنتينيين ومكّنهم من الفوز باللقب، كما أن منتخب "التانغو"، بقيادة ليونيل ميسي، نجح في حصد "كوبا أميركا" في مناسبتَين توالياً عامي 2021 ثم 2024، لتنهي الأرجنتين عجزها عن حصد اللقب، والذي تواصل 28 عاماً، كما أن لقب عام 2021 كان في الأراضي البرازيلية، على حساب الغريم التاريخي، ليكون للتتويج قيمة مضاعفة. وقد استحضر ميسي في مناسبات عديدة القائد السابق لمنتخب "التانغو"، وصرّح بأنه تمنى حضور النجم التاريخي للكرة العالمية في نهائي مونديال قطر 2022.

أما نادي نابولي فقد كان الفريق الأكثر تأثراً برحيل لاعبه السابق وأسطورته الخالدة، إذ تُوج بلقب "الكالتشيو" في مناسبتَين، عامَي 2023 و2025، ليعادل بعد وفاة مارادونا عدد الألقاب، التي حصدها في الدوري الإيطالي طوال تاريخه، إذ كان آخر تتويج في عام 1990، وقد أحيت المدينة ذكريات لاعبها بأن أطلقت اسمه على ملعب سان باولو، الذي أصبح ملعب دييغو أرماندو مارادونا، إضافة إلى أن المدينة أحيت ذكرى وفاة أسطورتها في الكثير من المناسبات بلقطات للتاريخ.

كما ارتبطت مسيرة مارادونا بإيطاليا، بعد سنوات طويلة من اللعب لنادي نابولي من 1984 إلى عام 1992، فقد كان مثيراً للجدل طوال تلك المرحلة، إضافة إلى أنه صنع حدثاً مميزاً في نصف نهائي كأس العالم 1990 في إيطاليا، عندما قاد منتخب بلاده إلى تخطي "الأزوري" في نصف النهائي، الذي أقيم في مدينة نابولي، إذ انقسمت جماهير المدينة بين تشجيع منتخب بلادها والوقوف خلف مارادونا في اللقاء التاريخي. وقد نجحت إيطاليا بعد وفاة مارادونا في حصد لقب بطولة أوروبا للأمم للمرة الثانية في تاريخها عام 2021، بعد انتظار دام 52 عاماً. ورغم أن الأسطورة لعب لأندية أخرى، مثل برشلونة وإشبيلية في إسبانيا، وبوكا جونيور ونيوأولد بويز وأرجنتينوس في الأرجنتين، فإن مسيرته ارتبطت أساساً بمنتخبَي الأرجنتين وإيطاليا، ونادي نابولي.