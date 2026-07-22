روجرز ينضمّ إلى تشلسي في صفقة قياسية وألونسو أكبر المستفيدين

- تعاقد نادي تشلسي مع مورغان روجرز من أستون فيلا في صفقة قياسية بلغت 117 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أغلى لاعب بريطاني في التاريخ، ويمتد عقده حتى عام 2033. - أعرب روجرز عن حماسه للانضمام إلى تشلسي، مشيدًا بالنادي والمدرب الجديد، بعد مشاركته مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026. - أستون فيلا يودع روجرز بعد موسم مميز سجل فيه 14 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة، بينما يسعى تشابي ألونسو لدمجه سريعًا في تشكيلة تشلسي.

تعاقد نادي تشلسي مع لاعب الوسط الإنكليزي الدولي، مورغان روجرز (23 عاماً)، قادماً من نادي أستون فيلا في صفقة ناهزت قيمتها 117 مليون جنيه إسترليني (157 مليون دولار)، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام بريطانية بينها "ذا صن"، ليحطم بذلك الرقم القياسي لأغلى لاعب كرة قدم بريطاني في التاريخ.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأهداف التي سجلها مورغان روجرز مع أستون فيلا الموسم الماضي؟ من هم اللاعبون الجدد الآخرون الذين سينضمون إلى تشلسي مع مورغان روجرز؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقال النادي اللندني على حسابه في موقعه الإلكتروني: "وقّع المهاجم البالغ من العمر 23 عاماً عقداً في ستامفورد بريدج يمتد حتى عام 2033"، في حين قال اللاعب الذي شارك أخيراً مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026 التي أقيمت في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، واحتلّ خلالها الأسود الثلاثة المرتبة الثالثة بعد الفوز على فرنسا: "أنا متحمس جداً. بالنسبة لي، تشلسي هو النادي الأكبر في لندن، وفريق لطالما أُعجبت به منذ طفولتي". وتابع روجرز حديثه قائلاً: "أنا متحمس جداً للمشروع مع المدرب الجديد واللاعبين الذين نملكهم والتوجه الذي ينهجه النادي. لذا أنا هنا ومتعطش جدا لبدء المشوار".

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وكسرت هذه الصفقة الرقم القياسي البريطاني السابق المُسجّل باسم لاعب الوسط إيليوت أندرسون من نوتنغهام فوريست إلى مانشستر سيتي مقابل 116 مليون جنيه إسترليني في وقت سابق من تموز/يوليو. ويُعدّ روجرز أغلى صفقة في تاريخ تشلسي، إذ تجاوزت مبلغ 107 ملايين جنيه إسترليني دفعه للحصول على خدمات الأرجنتيني إنزو فرنانديس من بنفيكا البرتغالي عام 2023.

وقال أستون فيلا على موقعه الإلكتروني: "يُغادر مورغان فريقنا، وهو لاعبٌ يتمتع بسلوكٍ والتزامٍ مثاليين مع أطيب تمنياتنا جميعاً في النادي تقديراً لخدماته ولمستقبله المهني"، وبذلك فقدت تشكيلة المدرب الإسباني أوناي إيمري ورقة قوية كانت فعّالة خلال الموسم الماضي بشكل كبير، بعدما سجل 14 هدفاً إلى جانب 11 تمريرة حاسمة في 55 مباراة بكل المسابقات، ليؤكد فيلا أن النجم الشاب "سيبقى دائماً عنصراً أساسياً في أروع اللحظات والذكريات الأخيرة"، بعدما كان الفريق قد توج بلقب الدوري الأوروبي على حساب فرايبورغ الألماني في مايو/ أيار الماضي.

وسيحاول المدرب الجديد لنادي تشلسي، الإسباني تشابي ألونسو أن يُدخل روجرز سريعاً في المنظومة الخاصة بنادي تشلسي، إذ سيلعب إلى جانب صديقه كولر بالمر والبرازيليين بيدرو نيتو وإستيفاو، إضافة إلى الوافد الجديد البرتغالي جيوفاني كيندا، مع إمكانية خروج الجناح الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو من الحسابات قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي.