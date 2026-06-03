- حذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من دخول أي عضو مرتبط بالحرس الثوري الإيراني ضمن بعثة منتخب إيران المشاركة في كأس العالم 2026، مشددًا على مراقبة الأعضاء بعناية. - رغم التوترات، لا تمانع الولايات المتحدة دخول المنتخب الإيراني وفريق الدعم إلى أراضيها للمشاركة في البطولة، بعد الحرب الأخيرة مع إيران. - سيُقيم منتخب إيران في المكسيك قبل السفر إلى أميركا لخوض مبارياته في المجموعة السابعة، حيث سيواجه نيوزيلندا، بلجيكا، ومصر في يونيو/حزيران 2026.

حذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بعثة منتخب إيران قبل أسبوع من انطلاق بطولة كأس العالم 2026، وقبل أيام قليلة من سفر المنتخب إلى المكسيك للدخول في المعسكر الخاص بالمونديال، وذلك على خلفية إمكانية ارتباط أعضاء من البعثة مباشرةً بالحرس الثوري الإيراني.

وتحدث روبيو أمام لجنة في مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، للنقاش في بعض القضايا الأميركية ومنها الحرب مع إيران، وتطرق إلى مشاركة المنتخب الإيراني في بطولة كأس العالم 2026، وإلى أعضاء الوفد الذي سيُسافر إلى المكسيك وبعدها إلى أميركا لخوض مباريات المونديال، وحذّر من أن أميركا لن تسمح بدخول أي عضو من البعثة له ارتباط بالحرس الثوري الإيراني.

وأكد روبيو أن أميركا لن تسمح لأي إيراني مرتبط بالحرس الثوري بالانضمام إلى وفد منتخب إيران الذي سيخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026، وقال في كلمته أمام النواب: "ما لن نسمح به هو أن يضموا إلى وفدهم مجموعة من الأشخاص الذين نعلم أنهم لا علاقة لهم بالرياضة ولديهم صلات بالحرس الثوري الإيراني أو أمور من هذا القبيل، وعليه سنراقب ذلك عن كثب"، ومع ذلك أكد وزير الخارجية الأميركي أن الولايات المتحدة الأميركية، وبعد الحرب التي شنّتها أميركا وإسرائيل على إيران في أواخر شهر فبراير/شباط، لا تمانع دخول المنتخب الإيراني وفريق الدعم الخاص به إلى الولايات المتحدة الأميركية.

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يُذكر أن منتخب إيران سيُقيم في المكسيك وسيُسافر إلى أميركا لخوض مبارياته في دور المجموعات، حيثُ سيلعب في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا ومصر ونيوزيلندا، وسيخوض أول مباراة في ملعب صوفي ستاديوم أمام نيوزيلندا يوم 15 يونيو/حزيران، ثم يواجه منتخب بلجيكا في الملعب نفسه يوم 21 يونيو/حزيران، ويختتم مشواره في دور المجموعات أمام منتخب مصر في ملعب لومين فيلد في مدينة سياتل الأميركية يوم 26 يونيو/حزيران.