روبن نيفيز يرفض البقاء مع الهلال السعودي بسبب نادٍ إسباني

رفض النجم البرتغالي، روبن نيفيز (28 عاماً)، فكرة البقاء مع نادي الهلال السعودي، في الموسم المقبل، بعدما أصبح محط أنظار عملاق الدوري الإسباني لكرة القدم، الذي يستعد لحسم صفقة صانع الألعاب في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وفق ما أكدته صحيفة ماركا، أمس الجمعة.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن نادي ريال مدريد تواصل مع روبن نيفيز، خلال الأيام الماضية، وأبلغه بالاهتمام الكبير بخدماته، الأمر الذي جعل صاحب الـ 28 عاماً يرفض الاستماع إلى أي عروض قُدمت من قبل، خاصة مانشستر يونايتد الإنكليزي، الذي يحاول الدخول في معركة حسم الصفقة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ودخل روبن نيفيز دائرة اهتمام ريال مدريد لعدة أسباب، أولها قدرة صاحب 28 عاماً على خلق الفرص والمساحات للخط الهجومي، وهو ما يفعله مع نادي الهلال السعودي، بالإضافة إلى تمكنه من ترتيب طريقة اللعبة وتطبيق أفكار الجهاز الفني، الأمر الذي دفع إدارة "الزعيم" إلى التحرك، ومحاولة توقيع عقد جديد مع البرتغالي، لكن اللاعب رفض الفكرة نهائياً، لأنه يعتبر أن اللعب في صفوف الفريق الملكي فرصة لن تُعوض نهائياً.

وأكدت الصحيفة أن روبن نيفيز اتخذ الخطوة الأولى في سبيل تحقيق حُلمه، وارتداء قميص نادي ريال مدريد، بعدما أكد في المفاوضات، التي انطلقت قبل عدة أيام، بأنه مستعد لتخفيض راتبه بنسبة 60 %، حتى يسهل حسم الصفقة، لأن صاحب الـ 28 عاماً، يُعد من بين الأعلى أجراً مع فريق الهلال السعودي، الذي ساهم في حصده عدداً من الألقاب.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن إدارة نادي ريال مدريد ستعمل كل شيء، حتى تحسم صفقة انتقال النجم البرتغالي إلى صفوف الفريق الملكي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما أبدى روبن نيفيز رغبته في ذلك، ورفض تجديد عقده مع الهلال السعودي، وأبدى استعداده لتخفيض راتبه، وأيضاً حلمه بارتداء قميص الفريق، الذي يشجعه منذ الطفولة، بالإضافة إلى أنه سيعود مرة أخرى إلى المنافسات على المستوى الأوروبي، ولديه فرصة المساهمة بحصد الألقاب المحلية والقارية.