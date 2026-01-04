رواتب مدربي أمم أفريقيا.. بيتكوفيتش في الصدارة وهذا ترتيب العرب

- تشهد بطولة كأس أمم أفريقيا في المغرب مشاركة مدربين بارزين، مما يجعلها من أقوى النسخ فنياً بفضل الأسماء اللامعة والخبرات المتنوعة على دكة البدلاء. - تكشف إحصائيات "ترانسفير ماركت" عن تفاوت كبير في رواتب المدربين، مما يعكس اختلاف الإمكانات المالية والرهانات الموضوعة لتحقيق نتائج إيجابية أو المنافسة على اللقب. - يتصدر فلاديمير بيتكوفيتش قائمة الأعلى أجراً براتب 135 ألف يورو شهرياً، يليه هوغو بروس وإيمرس فاي، بينما يبرز وليد الركراكي كأحد أبرز المدربين في القارة.

تشهد بطولة كأس أمم أفريقيا الحالية، المقامة حالياً في المغرب، والتي تستمرّ حتى 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، مشاركة مجموعة من المدربين البارزين، الذين يقودون منتخبات مختلفة، في نسخة تُعد من بين الأقوى على المستوى الفني، بالنظر إلى الأسماء اللامعة الموجودة على دكة البدلاء، والخبرات المتنوعة، التي راكمها هؤلاء المدربون، سواء داخل القارة الأفريقية أو خارجها.

وفي هذا السياق، تكشف معطيات موقع "ترانسفير ماركت"، المتخصص في الإحصائيات الرياضية، عن تفاوت كبير في رواتب المدربين المشاركين في بطولة كأس أمم أفريقيا الحالية، ما يعكس اختلاف الإمكانات المالية للاتحادات الكروية، وحجم الرهانات الموضوعة على بعض الأجهزة الفنية، من أجل تحقيق نتائج إيجابية أو المنافسة على اللقب في المسابقة القارية.

ويتصدر قائمة الأعلى أجراً بين المديرين الفنيين في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، مدرب منتخب الجزائر، فلاديمير بيتكوفيتش، الذي يتقاضى أعلى راتب شهري بقيمة 135 ألف يورو، متصدراً ترتيب المدربين من حيث الأجر، ويأتي بعده كلّ من هوغو بروس (جنوب أفريقيا) وإيمرس فاي (ساحل العاج) براتب يناهز 75 ألف يورو شهرياً لكلّ واحد منهما. ويحتلّ مدرب منتخب المغرب، وليد الركراكي، مركزاً متقدماً ضمن هذه اللائحة، براتب يُقدّر بنحو 70 ألف يورو شهرياً، ليؤكد مكانته أحد أبرز المدربين في القارة، خصوصاً بعد الإنجازات التاريخية التي حققها برفقة "أسود الأطلس" في السنوات الأخيرة.

وتضمّ القائمة أيضاً أسماءً أخرى بارزة، من بينها سيباستيان ديسابر (الكونغو الديمقراطية) وإيريك شال (نيجيريا) براتب 50 ألف يورو، ثم جيمس كواسي أبياه (السودان) بـ48 ألف يورو، فيما يتقاضى حسام حسن (مصر) نحو 30 ألف يورو، وغيرنوت روهر (بنين) 25 ألف يورو، فيما يتذيل الترتيب مدرب مالي، توم سينتفيت، براتب يُقدّر بـ20 ألف يورو شهرياً. كذلك فإن راتب مدرب منتخب تونس، سامي الطرابلسي، الذي ودع بطولة كأس أمم أفريقيا من دور الـ16، أمس السبت، يبلغ حوالى 9 آلاف دولار شهرياً.

وتعكس هذه الأرقام الفوارق الكبيرة في الإمكانات والاستثمارات التقنية بين المنتخبات الأفريقية. كذلك تبرز الرهانات العالية الموضوعة على بعض المدربين لقيادة منتخباتهم نحو المنافسة على اللقب القاري، وفي مقدمتهم وليد الركراكي، الذي يبقى أحد الوجوه الأكثر متابعة خلال هذه النسخة من كأس أمم أفريقيا.