رهان للمستقبل.. موهبة جديدة تختار تمثيل منتخب تونس

- يسعى الاتحاد التونسي لكرة القدم لتعزيز منتخب "نسور قرطاج" بمواهب شابة، مثل أيوب مخلوفي، لتعزيز الأداء في البطولات القارية والدولية، خاصة كأس العالم. - أيوب مخلوفي، المحترف في دينامو زغرب، اختار تمثيل تونس بعد اهتمام كبير من الاتحاد والمدرب صبري لموشي، رغم مشاركته السابقة مع منتخبات الجزائر والمغرب. - رغم انضمامه للمنتخب تحت 20 سنة، تبدو فرص مخلوفي في المشاركة بكأس العالم 2026 محدودة، بينما يستعد المنتخب لمواجهة منتخبات قوية في المجموعة السادسة.

يواصل الاتحاد التونسي لكرة القدم تحركاته من أجل استقطاب أفضل المواهب التونسية، بهدف تدعيم صفوف منتخب "نسور قرطاج" بعناصر شابة قادرة على تقديم الإضافة الفنية، والمساهمة في تحقيق نتائج مميزة على المستويين القاري والدولي، خاصة في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها كأس العالم.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرها موقع فوت ميركاتو الفرنسي، الخميس، فإن الموهبة التونسية، أيوب مخلوفي (19 سنة)، المحترف في صفوف نادي دينامو زغرب الكرواتي، حسم قراره بتمثيل منتخب تونس لكرة القدم، وذلك بعد الاهتمام الكبير من الاتحاد والمدرب الحالي، صبري لموشي، الذي يرغب في إدماج أسماء شابة تمتلك إمكانات واعدة.

وسبق لمخلوفي أن دافع عن ألوان منتخبات الفئات السنية لكل من الجزائر والمغرب، ويُمكنه الآن تمثيل منتخب تونس تحت 20 سنة، بانتظار تطور مستواه الفني والبدني في السنوات المقبلة وتدرجه نحو المنتخب الأول، عندما يُصبح في سن ناضجة وجاهزاً للمشاركة مع نجوم منتخب نسور قرطاج في البطولات القارية والعالمية، ولمَ لا المشاركة مع تونس في مونديال 2030، في حالة التأهل حينها.

ورغم هذه الخطوة المهمة، تبدو حظوظ اللاعب في الظهور مع المنتخب الأول خلال كأس العالم 2026 محدودة، نظراً لصغر سنه وحداثة تجربته، في وقت يستعد منتخب نسور قرطاج لخوض المنافسة العالمية في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات السويد واليابان وهولندا، وسيُحاول المدرب لموشي تحقيق نتائج مُميزة أمام المنتخبات الكبيرة من أجل تحقيق الإنجاز والتأهل إلى الدور الثاني في البطولة العالمية التي ستُقام في أميركا وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو/حزيران وتستمر حتى 19 يوليو/تموز 2026.