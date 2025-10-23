- أعاد النائب الهولندي جيمي نوردكامب فتح النقاش حول إدراج رياضة رمي السهام في الألعاب الأولمبية، مشيرًا إلى أنها رياضة تنافسية على أعلى مستوى وتستحق الاعتراف الأولمبي. - تحولت رياضة رمي السهام إلى رياضة احترافية عالمية تجذب ملايين المتابعين وتحقق بطولاتها نسب مشاهدة قياسية، مع نجوم بارزين مثل مايكل فان غيروين. - العقبة الرئيسية أمام دخول رمي السهام إلى الأولمبياد تكمن في البنية التنظيمية، حيث تفتقر إلى هيئة دولية موحدة معترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية.

أعاد النائب في البرلمان الهولندي جيمي نوردكامب فتح النقاش حول إمكانية إدراج رياضة رمي السهام ضمن الألعاب الأولمبية بعدما تقدم بمقترح رسمي أثار اهتمام الأوساط الرياضية. وقال السياسي الشاب البالغ من العمر 29 عاماً، في تصريحات لصحيفة دي تليغراف الهولندية أمس الأربعاء: "أعتقد أن الوقت قد حان لاتخاذ الخطوة التالية: يجب أن تصبح رياضة رمي السهام رياضة أولمبية. إنها الآن منافسة على أعلى مستوى". ولم تمر تصريحاته مرور الكرام في بلد يُعدّ من أبرز معاقل هذه الرياضة، التي تمتلك فيه قاعدة جماهيرية ضخمة وأبطالاً عالميين.

رياضة عالمية تبحث عن موطئ قدم أولمبي

رغم ارتباطها الطويل بثقافة النوادي، فإن رمي السهام تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى رياضة احترافية عالمية تجذب ملايين المتابعين وتدرّ أرباحاً ضخمة، فهناك بطولات، مثل الدوري الممتاز لرمي السهام، وبطولة العالم، تحقق نسب مشاهدة قياسية حول العالم، في ظل الشعبية الكبيرة لأسماء بارزة، مثل مايكل فان غيروين وغيروين برايس ولوك همفريز.

وقال بطل العالم ثلاث مرات فان غيروين، في تصريحات للمصدر نفسه: "هناك رياضات موجودة في الألعاب الأولمبية، أقل احترافية وأقل انتشاراً من رياضتنا. أعتقد أن ذلك ممكن، رغم أن القرار ليس بيدي، بل بيد اللجنة الأولمبية الدولية. لكنني أتمنى ذلك بالفعل".

عقبة تنظيمية أمام طموح رياضة السهام

رغم الجاذبية الجماهيرية والمستوى التنافسي العالي، فإن العقبة الأساسية أمام دخول هذه الرياضة إلى الأولمبياد ليست في الأداء، بل في البنية التنظيمية، إذ تشترط اللجنة الأولمبية الدولية أن تكون الرياضة ممثلة بهيئة دولية واحدة معترف بها لتوحيد إدارتها، وهو ما لا يتوفر حالياً في هذه اللعبة.

ففي الوقت الذي تُعد فيه المؤسسة الاحترافية لرمي السهام (بي دي سي) الجهة الأقوى على الساحة، لا تزال هناك منظمات أخرى، مثل الاتحاد العالمي لرمي السهام (دبيلو دي أف) وهيئات إقليمية متعددة، ما يجعل الحوكمة الرياضية منقسمة ويعقّد مسار الاعتراف الأولمبي.