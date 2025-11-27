رمضان صبحي.. نجم مصري هبط من منصات التتويج ليقف خلف القضبان

- يواجه رمضان صبحي اتهامات بالتزوير في أوراق امتحاناته وقضية منشطات، مما يهدد مستقبله الكروي ويثير التساؤلات حول مسيرته. - تراجعت شعبيته بعد انتقاله من الأهلي إلى بيراميدز، وواجه تحديات فنية مع المدرب كرونسلاف يورتشيتش، مما أثر على مشاركته في التشكيلة الأساسية. - رغم التحديات، حقق إنجازات محلية ودولية، منها الفوز بالدوري المصري والسوبر مع الأهلي، والمشاركة في كأس العالم 2018، وتألق مع المنتخب الأولمبي.

عاش نجم نادي بيراميدز ومنتخب مصر لكرة القدم، رمضان صبحي (28 عاماً)، دراما حقيقية، في الأيام الأخيرة، وانقلبت الأمور رأساً على عقب مع لاعب شهير يتعرض حالياً لاتهامات خطيرة قد تصل به إلى السجن، بعدما قررت المحكمة، استمرار حبسه حتى 30 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، للنطق بالحكم، ثم قضية إيقافه بسبب المنشطات.

وفجّرت أزمة حبس رمضان صبحي، في أولى جلسات قضايا محاكمته بقضية تزوير الأوراق الخاصة بتأدية شخص آخر مكانه الاختبارات الخاصة بأحد المعاهد التي يدرس بها اللاعب، الجدل حول مستقبله مع عالم الكرة، وكتابة نهاية حزينة لمسيرة أحد أبرز المواهب المصرية في آخر 15 عاماً. ولا تعد تلك هي الأزمة الوحيدة في حياة نجم الأهلي المصري السابق، رمضان صبحي، بل عانى أزمات كبرى هددت مستقبله الكروي، مثل قضية المنشطات، التي بُريء منها قبل أشهر، ثم عادت وكالة المنشطات لتستأنف ضد قرار البراءة، وعُقدت جلسات استماع مؤخراً، وفي انتظار صدور القرار النهائي فيها، بعدما جرى اتهام اللاعب بإفساد عينة المنشطات الخاصة به في وقت سابق، خلال إحدى مباريات فريقه الحالي، بيراميدز.

كما انطفأت نجومية رمضان صبحي الكروية بشكل لافت في فريق بيراميدز، خلال آخر خمس سنوات، وفقد جماهيريته، وبات عدواً لجماهير الأهلي، التي تناست سنوات تألقه، عندما قرر الرحيل عن النادي "الأحمر" في عام 2020، والانتقال إلى صفوف الفريق "السماوي"، وكان لهذا العداء تأثير كبير بمسيرة اللاعب. وتعرض رمضان صبحي لأزمة ثالثة فنية مع نادي بيراميدز، بدأت في عام 2024، عندما تولى الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش منصب المدير الفني، والذي بدأ يستبعد اللاعب تدريجياً من حساباته تماماً، في ظل رفضه أسلوبه الفردي في المباريات، وراهن على أسماء أخرى، مثل إبراهيم عادل، قبل احترافه في الجزيرة الإماراتي، والبرازيلي إيفرتون داسيلفا، ومحمود زلاكة، ومصطفى زيكو.

وبالرغم من خفوت نجومية رمضان صبحي في السنوات الأخيرة، فإن اللاعب نجح في صناعة تاريخ محلي وقاري ودولي، خلال مسيرته الكروية، خاصة في الفترة بين عامي 2014 و2020، وحصد مع الأهلي لقب بطل الدوري المصري ثلاث مرات أعوام: 2014 و2016 و2020، كما فاز بالسوبر المصري أربع مرات مع الأهلي، وبلقب بطل الكونفيدرالية الأفريقية 2014.

وحقق رمضان صبحي مع منتخب مصر إنجازاً تاريخياً، تمثل في التأهل إلى كأس العالم في روسيا 2018، وكان أصغر لاعبي القائمة، التي خاضت البطولة (21 عاماً)، وتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية مرتين، وتُوّج مع منتخب مصر الأولمبي ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً في عام 2019، واختير أفضل لاعب في البطولة، وشارك في أولمبياد طوكيو 2020، ونال في الفترة بين عامي 2020 و2025 ألقاباً مع ناديه الحالي، بيراميدز المصري، هي: كأس مصر 2024، ودوري أبطال أفريقيا 2025، وكأس السوبر الأفريقي 2025، وكأس القارات الثلاث 2025.

وخاض رمضان صبحي مسيرة احترافية في أوروبا بين عامي 2016 و2019، بدأت بالانتقال إلى ستوك سيتي الإنكليزي، ولعب معه موسمين، حتى رحل عنه إلى مواطنه هيدرسفيلد عام 2018، وخاض معه موسماً ونصف الموسم، دون أن يحقق النجاح أيضاً في التجربة الثانية، ليُعار إلى ناديه الأصلي، الأهلي المصري، في شتاء 2019، ثم تجددت الإعارة لموسم كامل، قبل أن يبيعه هيدرسفيلد إلى بيراميدز في صيف عام 2020.