رمضان صبحي... حبس مشدد يزيد الغموض حول مسيرة نجم بيراميدز

أصدر القضاءُ المصري حُكماً بالحبس لمدة سنة مع الشغل ضد لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر، رمضان صبحي (28 عاماً)، بعد نهاية المرافعات الأخيرة، وجاء قرار المحكمة، اليوم الثلاثاء، بسبب قضية التزوير المنسوبة إلى اللاعب بشأن دراسته في أحد المعاهد التعليمية، وهو الحكم نفسه ضد المُتهم الثاني، فيما برأت المحكمة المتهم الثالث، وحكمت على المتهم الرابع غيابياً بالحبس 10 سنوات.

وجرى تداول القضية في الفترة الأخيرة، عندما ألقي القبض على أحد الأشخاص، إثر انتحاله شخصية رمضان صبحي، وكان يؤدي الامتحانات بدلاً عنه في أحد المعاهد، وعند مراجعته كشف عن اتفاقه مع اللاعب على إثبات حضوره الامتحانات منتحلاً شخصيته. وبهذا الحكم يزداد غموض مسيرة رمضان صبحي الكروية، في ظل توقفه الإجباري لمدة عام كامل، يضاف له إيقافه 4 سنوات من الوكالة الدولية للمنشطات، في قضية إفساد عينة المنشطات الخاصة به في إحدى مباريات نادي بيراميدز.

وشهدت المحاكمة وجلسة النطق بالحكم، حضور أكثر من لاعب في صفوف بيراميدز لدعم رمضان صبحي، مثل قائد الفريق علي جبر، والحارس شريف إكرامي. ويُعد رمضان صبحي أحد ألمع المواهب التي ظهرت في الكرة المصرية خلال آخر 11 عاماً، ولعب لأندية الأهلي وبيراميدز في مصر، وستوك سيتي وهيدرسفيلد في إنكلترا. وشارك رمضان صبحي مع منتخب مصر في كأس العالم 2018، كما تأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا مرتَين من قبل، بخلاف الفوز ببطولة الـ"كان" تحت 23 عاماً في عام 2019.