ركلتا جزاء في قمة الزمالك والأهلي... الشريف يحسم الجدل

- شهدت قمة الدوري المصري بين الزمالك والأهلي حالات تحكيمية مثيرة للجدل، حيث احتسب الحكم الألماني ماتياس يولينبيك ركلتي جزاء للفريقين، مما أثار نقاشات واسعة حول قراراته. - في الدقيقة 51، احتسبت ركلة جزاء للزمالك بعد عرقلة محمود بنتايك من مدافع الأهلي، رامي ربيعة، لكن حسام عبد المجيد أهدر الفرصة لتقليص الفارق. - في الدقيقة 73، احتسبت ركلة جزاء للأهلي بعد لمسة يد من مدافع الزمالك، محمد شحاتة، مما أكدته تقنية الفيديو، ليتمكن الأهلي من تعزيز تقدمه.

شهدت قمة الدوري المصري في مرحلة التتويج بين المتصدر نادي الزمالك وغريمه الأهلي صاحب المركز الثالث، احتساب ركلتَي جزاء لكلا الفريقين، وهي حالات تحكيمية أثارت الجدل في المواجهة، وحسمها الخبير التحكيمي في "العربي الجديد"، جمال الشريف، الذي شرح ما حصل بالتفصيل وقدم رأيه بقرارات الحكم الألماني ماتياس يولينبيك الذي أدار اللقاء.

واحتسب حكم المواجهة ركلة جزاء لنادي الزمالك في الدقيقة 51، إثر عرقلة من مدافع نادي الأهلي، رامي ربيعة، داخل منطقة الجزاء للمغربي محمود بنتايك، ولم يتردد الحكم في احتسابها ركلة جزاء سريعاً، خصوصاً بعد تأكيد حصول الخطأ من غرفة الفيديو، إلّا أن لاعب نادي الزمالك، حسام عبد المجيد، أهدر الركلة وأهدر فرصة تقليص الفارق لمصلحة فريقه إلى (2-1) في المباراة.

وشرح الخبير التحكيمي لـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، الحالة التحكيمية الأولى في المباراة وقال: "هجمة سريعة لنادي الزمالك عبر محمود بنتايك الذي تقدم بسرعة ودخل منطقة الجزاء، ولحق به الظهير الأيمن للنادي الأهلي أحمد رمضان، ونجح بنتايك في تجاوزه ودفع بالكرة إلى الأمام داخل منطقة الجزاء، في وقت تحرك فيه مدافع الأهلي هادي رياض داخل منطقة الجزاء، واندفع بتهور تجاه منافسه باستخدام الساق اليمنى على ركبة لاعب الزمالك، ما أسفر عن عرقلة داخل منطقة الجزاء، قرار الحكم كان صحيحاً باحتساب ركلة جزاء لنادي الزمالك".

كرة عربية الأهلي يفوز على الزمالك ويشعل المنافسة على لقب الدوري المصري

أما الحالة التحكيمية الثانية في المواجهة فكانت احتساب ركلة جزاء لمصلحة النادي الأهلي في الدقيقة 73، إثر كرة عرضية اصطدمت بيد مدافع نادي الزمالك، إذ لامست الكرة يده، وغيرت اتجاهها قليلاً، ما أثر على اللعبة تماماً، خصوصاً أن يد مدافع نادي الزمالك كانت مفتوحة، وفي وضع غير طبيعي داخل منطقة الجزاء، وبعد مراجعة اللقطة في غرفة الفيديو، جرى تأكيد ركلة الجزاء واحتسابها من حكم المواجهة.

وشرح الشريف الحالة التحكيمية الثانية وقال: "وصلت الكرة إلى لاعب الأهلي، ومن ثم لعب كرة عرضية إلى داخل عمق منطقة الجزاء، إلا أن لاعب نادي الزمالك محمد شحاتة رفع يده اليسرى القريبة من الجسم إلى الأعلى، ما جعل الجسم أكبر بشكل غير طبيعي، وهذا لا يتناسب مع الوضعية التنافسية، ما أدى إلى منع مرور الكرة المرفوعة، وبالتالي كان قرار الحكم صحيحاً بالعودة إلى تقنية الفيديو لمراجعة اللقطة ومن ثم احتساب ركلة جزاء صحيحة للنادي الأهلي".