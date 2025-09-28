- شهدت مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد جدلاً تحكيمياً بعد إلغاء ركلة جزاء لأرسنال بقرار من تقنية الفيديو "فار"، حيث اعتبر الحكم أن حارس نيوكاسل لم يتعمد عرقلة مهاجم أرسنال. - الخبير التحكيمي جمال الشريف أوضح أن الحارس نيك بوب تحرك نحو الكرة وليس نحو اللاعب، مما جعل التلامس جزءاً من المنافسة الطبيعية على الكرة، وهو ما أدى إلى إلغاء ركلة الجزاء. - القرار أثار تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لقرار الحكم.

شهدت المواجهة التي انتصر فيها نادي أرسنال على مُضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف، يوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، حالة تحكيمية أثارت الكثير من الجدل بين الجماهير الرياضية، بعدما حُرمت كتيبة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا من ركلة جزاء نتيجة تدخل مباشر من قِبل تقنية الفيديو المساعد "فار".

وعلق الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد" جمال الشريف على الحالة التي أثارت الجدل والتساؤلات بين الجماهير الرياضية بقوله: "مُررت الكرة طويلة في الدقيقة الـ14 باتجاه منتصف ملعب نيوكاسل، وذهبت نحو لاعب أرسنال بوكايو ساكا الذي حاول التخلص من المدافعين، وابتعدت الكرة عنه باتجاه مدافع نيوكاسل جيكوب مورفي الذي استطاع إبعاد الكرة بقدمه اليمنى نحو حارس مرماه الموجود داخل منطقة الجزاء".

وتابع: "تحرك مهاجم أرسنال السويدي فيكتور غيوكيرس مسرعاً واستطاع الوصول إلى الكرة قبل حارس مرمى نيوكاسل يونايتد، وغيّر مسار الكرة بباطن قدمه اليمنى عن نيك بوب، الذي حرك قدمه وساقه اليمنيين باتجاه الكرة الجديد، ووصل إليها برأس قدمه اليمنى، وتحولت الكرة كلياً باتجاه مخالف، لتصبح القدم اليمنى لمهاجم أرسنال قدم ارتكاز بعد أن لعبت الكرة، وهنا شعر بابتعاد الكرة عنه، وعدم القدرة على السيطرة عليها من جديد، فتابع طريقه بشكل مستقيم باتجاه الساق والركبة اليمنيين لحامي عرين نيوكاسل باحثاً عن التلامس للحصول على ركلة الجزاء".

وختم جمال الشريف حديثه: "احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح أرسنال، لكن تقنية الفيديو استدعته لمشاهدة اللقطة على الشاشة، وعاد ليتخذ قراراً بإلغاء ركلة الجزاء، لأن حارس مرمى نيوكاسل يونايتد حرّك قدمه وساقه اليمنيين باتجاه الكرة، وليس باتجاه فيكتور غيوكيرس، ووصل حامي العرين إلى الكرة برأس قدمه وأبعدها، وعملية الملامسة التي حدثت كانت في إطار المنافسة على الكرة، ومِن ثمّ عاد الحكم إلى استئناف اللعب بإسقاط الكرة داخل منطقة الجزاء، حيث توقف اللعب، وقراره كان صحيحاً".