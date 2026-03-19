- شهد نصف نهائي كأس ملك السعودية مواجهة مثيرة بين الهلال والأهلي، انتهت بفوز الهلال بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، وسط جدل حول ركلة جزاء الأهلي. - في الدقيقة 76، تعرض لاعب الأهلي روجير إبانيز لعرقلة من حسان تمبكتي لاعب الهلال، مما أدى إلى احتساب ركلة جزاء بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد. - أكد الخبير التحكيمي جمال الشريف صحة قرار الحكم باحتساب ركلة الجزاء لصالح الأهلي، بعد عرقلة إبانيز داخل منطقة الجزاء.

كانت الإثارة حاضرة في نصف نهائي كأس ملك السعودية لكرة القدم، حين التقى الهلال نظيره الأهلي في كلاسيكو الكرة السعودية، مساء الأربعاء، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. ولم تحسم المواجهة إلا بفارق ركلات الترجيح (4-2 لمصلحة الهلال)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي على وقع التعادل الإيجابي 1-1، في الوقت الذي شاب فيه ركلة الجزاء التي عدل منها الأهلي النتيجة، بعض الجدل التحكيمي.

وفي الدقيقة 76 من عمر المباراة، شهد اللقاء هجمة لصالح الأهلي، حيث كان لاعب الفريق روجير إبانيز مسيطراً على الكرة على خط منطقة الجزاء الجانبي للفريق المنافس، قبل أن يتعرض لتدخل من لاعب الهلال، حسان تمبكتي. وعن اللقطة، قال الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف: "تقدّم لاعب الهلال حسان تمبكتي وحاول اعتراض الكرة بواسطة ساقه اليمنى، إلا أن إبانيز أعاد الكرة إلى الخلف بنجاح خارج متناول لاعب الهلال".

وأضاف الحكم المونديالي السابق: "مع استمرار الهجمة، قام تمبكتي بعرقلة إبانيز باستخدام ساقه اليمنى على الساق اليسرى للاعب الأهلي، ما أدى إلى فقدانه التوازن وسقوطه داخل منطقة الجزاء. تدخل حكم الفيديو المساعد (الفار) لمراجعة الواقعة، وبعد الاطلاع على اللقطة من حكم اللقاء، تأكد أن العرقلة حصلت بالكامل داخل منطقة الجزاء، لتصدر بعدها صافرة الحكم ويحتسب ركلة جزاء صحيحة لصالح الأهلي".