ركلة جزاء تتسبب بإلغاء مباراة في مصر بعد دقيقتين من بدايتها

- ألغيت مباراة الأهلي وبيراميدز في دوري الشباب المصري 2007 بسبب اعتراضات بيراميدز على ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح الأهلي، مما أدى إلى خلافات مع الحكم. - أصدر الناديان بيانات متناقضة حول الواقعة، حيث أكد الأهلي إلغاء المباراة بسبب اعتراضات بيراميدز، بينما أشار بيراميدز إلى أخطاء تحكيمية، موضحًا أن الحكم كان بعيدًا عن اللعبة. - استمرت الأزمة نصف ساعة في الملعب، حيث انتظر الفريقان عودة الحكم الذي غادر إلى غرفة الملابس، قبل إبلاغ الناديين بإلغاء المباراة.

ألغى الحكم عدي إبراهيم مباراة ناديَي الأهلي وبيراميدز في دوري الشباب المصري لكرة القدم مواليد 2007، على خلفية الاعتراضات من لاعبي الفريق "السماوي" وجهازه الفني على ركلة جزاء محتسبة لصالح الفريق الأحمر، وما ترتب على ذلك من خلافات مع الحكم.

وكتب الحساب الرسمي لفرق الشباب في النادي الأهلي على موقع فيسبوك: "الحكم يقرر إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة الجمهورية مواليد 2007؛ لاعتراض بيراميدز على احتساب ركلة جزاء لصالح فريقنا". وجاء بيان الأهلي بعد بيان مختلف لنادي بيراميدز صادر عن المركز الإعلامي الخاص به، عبر تصريحات لمدير قطاع الناشئين إسلام شكري، كشف خلاله النقاب عن أخطاء يراها من جانب حكم المباراة.

وقال إسلام شكري: "في الدقيقة الثانية من بداية المباراة، وفي هجمة مرتدة سريعة تصدى لها حارس مرمى بيراميدز، وخرجت إلى ركلة ركنية، وتوجه لاعب الأهلي لتنفيذها، فوجئنا بأن الحكم احتسب ركلة جزاء، رغم أنه كان بعيداً للغاية عن اللعبة، وحتى إنّ مساعده لم يرفع رايته، وتوجه الجهاز الفني إلى الحكم في الملعب، وأكد أن اللعبة لا تستحق ركلة جزاء، قبل أن يتدخل هو بصفته رئيساً لقطاع الناشئين لتهدئة الأمور، وتحدث مع الحكم بأن الكرة ليست ركلة جزاء، ليفاجأ بأن الحكم يطرده، ويطلب منه مغادرة الملعب، رغم أنه ليس من سلطة الحكم معاقبة رئيس القطاع من الملعب".

وأضاف: "من المعروف وجود إدارات قطاعات الناشئين في الجهة المقابلة من مكان وجود الأجهزة الفنية للفريقين، والأمر ليس بجديد، إلّا أن الحكم أصر على خروجه من الملعب، وكذلك قطاع الناشئين بالأهلي في وجود وليد سليمان رئيس القطاع، وهنا رفض الأهلي أيضاً طلبه".

وبدأت أزمة المباراة في الدقيقة الثانية، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الأهلي، واعترض عليها الجهاز الفني لنادي بيراميدز، وكذلك رئيس قطاع الناشئين إسلام شكري، والمثير في الأمر أن الفريقين ظلا نصف ساعة كاملة في أرض الملعب انتظاراً لعودة الحكم، الذي غادر إلى غرفة خلع الملابس، قبل أن يبلغ الناديَين بإلغاء المباراة بعد العودة إلى مسؤولي اتحاد الكرة.