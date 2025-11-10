شهدت المواجهة، التي جمعت بين نادي برشلونة ومُضيفه سيلتا فيغو في ملعب بالايدوس، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم، عدداً من الحالات التحكيمية، التي أثارت التساؤلات بين الجماهير الرياضية.

وتحدث الخبير التحكيمي الخاص بـ "العربي الجديد"، جمال الشريف، عن صحة ركلة الجزاء، التي حصل عليها برشلونة في بداية اللقاء، بقوله: "نُظمت هجمة لصالح الفريق الكتالوني في الدقيقة السابعة، ووصلت الكرة إلى فيرمن لوبيز، الموجود على حدود منطقة الجزاء الخاصة بمُضيفه سيلتا فيغو، وأطلق تسديدة قوية بقدمه اليمنى نحو المرمى، فيما قام ماركوس ألونسو بعملية تحريك يده اليسرى من الأسفل إلى الأعلى، ما جعل الجسم أكبر بشكل غير طبيعي، ومِن ثمّ عطّل ومنع الكرة من التوجه إلى المرمى". وتابع الحكم الدولي السابق، جمال الشريف: "أمر الحكم باستمرار اللعب، لكن تقنية الفيديو المساعد طلبت منه التوجه إلى الشاشة الموجودة في الملعب، لمشاهدة اللقطة، وعاد بعدها، واحتسب ركلة جزاء لصالح برشلونة ضد سيلتا فيغو، ومِن ثمّ فإن قراره كان صحيحاً".

وعن طرد نجم برشلونة، الهولندي فرينكي دي يونغ، في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، قال الشريف: "كانت الكرة في مجال تنافس بين دي يونغ ومنافسه ياغو أسباس، الذي قام بتحريكها برأس قدمه اليمنى، ليبعدها عن المنافسة، وجاء قرار الهولندي المتأخر بالمنافسة على الكرة، من خلال الدهس بأسفل قدمه اليسرى على وجه القدم اليمنى لقائد سيلتا فيغو، وهذا الركل يتصف بالتهور، لأن دي يونغ لم يضع سلامة منافسه بالاعتبار، وعليه فقد حصل على البطاقة الصفراء والطرد، وقرار الحكم النهائي كان صحيحاً".

واستطاع برشلونة حسم المواجهة الصعبة لصالحه، بعدما حقق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، لترفع كتيبة المدرب الألماني، هانسي فليك، رصيدها إلى 28 نقطة، بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، خلف المتصدر ريال مدريد (31 نقطة)، الذي تعادل سلبياً مع مُضيفه رايو فاليكانو، فيما تجمد رصيد فريق سيلتا فيغو عند 13 نقطة في المرتبة الثالثة عشرة.