- لفت إريك كانتونا الأنظار في بلفاست بظهوره بقميص يحمل صورة له وهو يركل بنيامين نتنياهو، مستعيدًا ذكرى ركلته الشهيرة في 1995، مع عبارة "فلسطين حرّة". - شارك كانتونا في فعالية "إريك الملك كانتونا"، حيث تحدث عن مسيرته الكروية ودعمه المستمر للقضية الفلسطينية، مطالبًا بتعليق مشاركة إسرائيل في المسابقات الدولية. - دعا كانتونا الأندية لرفض اللعب ضد الفرق الإسرائيلية، مؤكدًا موقفه الثابت ضد السياسات الإسرائيلية، خاصة خلال العامين الأخيرين.

خطف اللاعب الدولي الفرنسي السابق إريك كانتونا (59 عاماً)، الأضواء في بلفاست عاصمة أيرلندا الشمالية في متجر "فيري كليفر"، حين ظهر وهو يحمل قميصاً طبع عليه صورة وهو يركل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وجهه، وهو من تصميم كريس فيري صاحب المتجر.

ويظهر على القميص صورة كانتونا (أسطورة مانشستر يونايتد سابقاً)، في أثناء قيامه بركلة "كونغ فو"، ليعيد إلى الأذهان تلك الركلة الشهيرة التي وجهها إلى أحد مشجعي كريستال بالاس في عام 1995، حين صاح به "عد إلى فرنسا" ووجه إليه شتائم بذيئة، لكن هذه المرة كان نتنياهو بدلاً من ذلك المناصر، مع العلم أن إريك أيضاً كان يرتدي قميصاً فلسطينياً، وإلى جانبه عبارة بأحرفٍ كبيرة "فلسطين حرّة".

وكان كانتونا قد شارك هذا الأسبوع في فعالية بلفاست، تحت عنوان "إريك الملك كانتونا"، حيث أجرى مقابلة تحدث فيها عن رحلته في عالم كرة القد والذكريات التي عاشها، وهو الذي كان واحداً من أشهر الأسماء في منتخب فرنسا ونادي الشياطين الحمر بفضل أهدافه وشخصيته القوية، إذ لم يتراجع يوماً عن دعم القضية الفلسطينية، قبل حرب الإبادة الإسرائيلي وبعدها، إذ زاد من حدّة انتقاده خلال العامين الأخيرين، وطالب الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم "فيفا" و"يويفا" بتعليق مشاركة إسرائيل في المسابقات الدولية، وطالب خلال فاعلية في لندن أقيمت في ملعب ويمبلي الشهير من الأندية رفض اللعب أمام فرق تمثّل إسرائيل.