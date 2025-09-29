ركلات الجزاء تثير الجدل في مباراة الأهلي والزمالك... جمال الشريف يوضح

- شهدت مباراة الكلاسيكو بين الأهلي والزمالك حالات تحكيمية مثيرة، حيث أكد الخبير جمال الشريف صحة قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء للزمالك بعد تدخل مدافع الأهلي على مهاجم الزمالك في الدقيقة 26. - أُعيد تنفيذ ركلة جزاء الزمالك بعد تقدم حارس الأهلي محمد الشناوي عن خط المرمى، وهو قرار صحيح بعد تدخل تقنية الفار. - في الدقيقة 75، حصل الأهلي على ركلة جزاء صحيحة بعد تدخل مدافع الزمالك على مهاجم الأهلي، بينما أُلغي قرار ركلة جزاء للأهلي في الشوط الأول بعد مراجعة الفار.

شهدت مواجهة "الكلاسيكو" بين نادي الأهلي وغريمه التاريخي الزمالك، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري لكرة القدم، عدداً من الحالات التحكيمية، التي أثارت التساؤلات بين الجماهير الرياضة.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، عن رأيه حول ركلة الجزاء، التي حصل عليها الزمالك في الدقيقة الـ 26 من عمر الشوط الأول، بقوله: "لُعبت الكرة على حدود منطقة الجزاء، واصطدمت بالأرض من قرب مدافع الأهلي ياسين مرعي، الذي تمهّل في محاولة لعب الكرة، وتقدم مسرعاً عدي الدباغ، الذي وصل إلى الكرة برأس قدمه اليسرى، قبل أن ترتفع القدم والساق اليسرى لمدافع الأهلي، الذي حاول الوصول إلى الكرة، إلّا أنه أصاب القدم اليسرى لمهاجم الزمالك، ومِن ثمّ قرار الحكم كان صحيحاً باحتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك".

وعن قرار الحكم بإعادة تنفيذ ركلة الجزاء لصالح الزمالك، أوضح الشريف: "قام حارس المرمى، محمد الشناوي، قبل أن تركل الكرة وتصبح في اللعب وتتحرك، وتقدم بكلتا قدميه، إذ أسفر هذا التقدم عن ابتعاد قدمَي الحارس عن خط المرمى دون ملامسة لأيّ جزء من قدمه لخط المرمى، وتقدمه أكسبه الفائدة، ومِن ثمّ فإن الحكم بعد نصيحة الفار، أعاد تنفيذ ركلة الجزاء، وكان تدخل الفار صحيحاً".

وحول تراجع الحكم عن احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي في الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، قال الشريف: "تهيأت الكرة أمام لاعب الفريق الأحمر، طاهر محمد طاهر، الذي سدّد الكرة بقدمه اليمنى بقوة ومن مسافة قريبة، وتحرك إليها المغربي محمود بنتايك، الذي قام برفع القدم والساق اليمنى في محاولة لصد الكرة، التي اصطدمت بصدره، وذهبت بعيداً عن المرمى، والحكم احتسب ركلة جزاء للأهلي، لكن تقنية الفار قامت باستدعاء قاضي المواجهة، لمشاهدة الحالة مرة ثانية، وبعد التحقق، عاد الحكم إلى إلغاء ركلة الجزاء، وقام بإسقاط لحارس المرمى داخل الجزاء، إذ قام بإيقاف اللعب، وقرار الحكم كان صحيحاً، لأن مدافع الزمالك لم يلمس الكرة بيده، بل بصدره".

وعلق الخبير التحكيمي على ركلة الجزاء، التي حصل عليها الأهلي في الدقيقة الـ 75 من عمر الشوط الثاني، بقوله: "لُعبت الكرة داخل منطقة الجزاء باتجاه حسين الشحات، ومرت من أمام محمود بنتايك، وتخطته متحركة نحو مهاجم الأهلي، الذي استطاع الوصول إلى الكرة بصدره وغيّر تجاهها إلى الأمام، لكن محاولة مدافع الزمالك المتأخرة للعب الكرة أدت إلى ذهاب قدمه وساقه اليسرى المتحركة في الهواء، جعلته يركل منافسه على صدره باستخدام القدم اليسرى، وقرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي كان صحيحاً".