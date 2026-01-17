ركلات الترجيح تهدي نيجيريا المركز الثالث على حساب مصر في أمم أفريقيا

الرباط

العربي الجديد

17 يناير 2026
صلاح لم ينجح في التسجيل أمام نيجيريا، 17 يناير 2026 (Getty)
صلاح لم ينجح في التسجيل أمام نيجيريا، 17 يناير 2026 (Getty)
حصد منتخب نيجيريا المركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بعد فوزه على نظيره المصري بركلات الترجيح 4-2، اليوم السبت بعد التعادل بين الطرفين في الدقائق التسعين من دون أهداف ليودّع منتخب الفراعنة هذه النسخة بخيبة أمل كبيرة، بعدما كان يُمني النفس في تحقيق إنجازٍ معنوي وخطف الميدالية البرونزية.

واستحوذ منتخب مصر على الكرة في الشوط الأول بنسبة وصلت إلى 60% مقابل 40% لنيجيريا، لكن من دون خطورة كبيرة على المرمى، والأمر كان مشابهاً في الشوط الثاني بعدما فشل أي منتخب في بسط سيطرته على مجريات المواجهة، مع الإشارة إلى أن منتخب نيجيريا سجل هدفين ألغاهما الحكم بداعي الخطأ ومن ثم التسلل، ليذهب الطرفان إلى ركلات الترجيح، التي شهدت إهدار نجم ليفربول محمد صلاح الركلة الأولى، ولاعب نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، عمر مرموش، الركلة الثانية مباشرة. 

وكان منتخب نيجيريا قد خسر في نصف النهائي أمام المغرب بركلات الترجيح عقب التعادل في الوقت الأصلي والإضافي من دون أهداف، بعدما عرفت المواجهة سيطرة مطلقة لأسود الأطلس، في الوقت الذي خسر فيه منتخب مصر نصف النهائي الآخر أمام السنغال بهدفٍ نظيف سجله اللاعب ساديو ماني من تسديدة قوية أطلقها من خارج منطقة الجزاء في شباك الحارس محمد الشناوي.

حسام حسن مدرب مصر في ملعب طنجة الكبير، 14 يناير 2026 (Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

حسام حسن قبل مواجهة نيجيريا: راض تماماً عن مشوارنا في أمم أفريقيا

وسيُسدل منتخب مصر في الوقت الحالي صفحة أمم أفريقيا، وسيكون تركيزه على الفترة المقبلة، وتحديداً التحضير لبطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث يلعب الفراعنة في مجموعة تضمّ كلّاً من بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، مع العلم أن مصير المدرب حسام حسن لم يُحسم حتى اللحظة، رغم أن الفريق الحالي لم يكن مرشحاً للذهاب بعيداً في "كان" 2025.

