رقم قياسي تاريخي يزين مسيرة الركراكي ويزيح ألمانيا وإسبانيا من القمة

يواصل منتخب المغرب لكرة القدم بقيادة مدربه وليد الركراكي (50 عاما) كتابة التاريخ، بعد الفوز على منتخب جمهورية الكونغو بهدف نظيف، أمس الخميس، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، لحساب الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، المقرر إقامتها في أميركا وكندا والمكسيك عام 2026.

وحقق منتخب أسود الأطلس رقما قياسيا عالميا بأكبر عدد من الانتصارات المتتالية في تصفيات المونديال، بعدما رفع رصيده إلى 16 هدفا، متجاوزا بذلك الرقم القياسي الذي كان بحوزة منتخبي إسبانيا وألمانيا.

ولم يتعثر منتخب المغرب منذ بطولة كأس أمم أفريقيا بساحل العاج 2023، حين انهزم حينها ضد منتخب جنوب أفريقيا في الدور ثمن النهائي بهدفين نظيفين، قبل أن تتحسن نتائج كتيبة القائد أشرف حكيمي (26 عاما)، خلال السنتين الأخيرتين.

ويشكل هذا الإنجاز ثمرة جهودات كبيرة بذلت في الفترة الأخيرة، لكنها تبقى غير كافية لإقناع الجماهير المغربية التي أبدت قلقها من تراجع أداء منتخب المغرب، رغم الانتصارات المتتالية التي حققها حتى الآن، إذ رغم كل أرقامه القياسية، بقيادة المدرب وليد الركراكي، فإن الجماهير المغربية مازالت متخوفة من عدم ثبات الأداء وغياب الفعالية الهجومية.

ورغم السيطرة الميدانية التي فرضها المنتخب المغربي أمام جمهورية الكونغو منذ صافرة البداية، إلا أنه بعيدا عن مستواه المعتاد، بعدما غابت عنه الفعالية، كما اتسمت هجمات نجوم أسود الأطلس بالتسرع وغياب التركيز، ما جعل عدد من المتابعين يدقون ناقوس الخطر قبل انطلاق موعد بطولة كأس أمم أفريقيا، المقرر إقامتها في المملكة ما بين 21 ديسمبر/كانون الأول و18 يناير/كانون الثاني القادمين.

ونجح هداف منتخب المغرب يوسف النصيري (27 عاما)، في إحراز الهدف الوحيد في الدقيقة الـ63 بعد تمريرة عرضية محكمة من القائد أشرف حكيمي. جدير بالذكر أن منتخب أسود الأطلس أنهى المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة بعد الفوز في ثماني مباريات متتالية برصيد 24 نقطة، متبوعا بمنتخب النيجر في 15 نقطة