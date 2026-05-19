رقم تونس القياسي في كأس أفريقيا مهدد

- يواجه منتخب تونس تحدياً كبيراً في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، حيث يتنافس في مجموعة تضم ليبيا وبوتسوانا وأوغندا، مع تأهل منتخب واحد فقط بسبب استضافة أوغندا للبطولة. - رغم سجل تونس المميز في المشاركات المتتالية منذ 1994، إلا أن المنافسة ستكون صعبة، خاصة مع تحسن مستوى المنتخب الليبي وبوتسوانا، مما يعقد مهمة التأهل. - التوترات والانتقادات المحيطة بالمنتخب التونسي، خاصة بعد الأداء في كأس العالم، قد تؤثر على أدائه في التصفيات المقبلة.

سيكون منتخب تونس صاحب السجل القياسي في عدد المشاركات توالياً في كأس أمم أفريقيا، مهدداً خلال تصفيات بطولة 2027، التي ستحتضنها ثلاث دول وهي: كينيا وأوغندا وتنزانيا. ولم يغب "نسور قرطاج" عن النهائيات منذ دورة 1994 التي نظمتها بمشاركات متتالية في نسخ: 1996 و1998 و2000 و2002 و2004 و2006 و2008 و2010 و2012 و2013 و2015 و2017 و2019 و2021 و2023 و2025، أي إنه شارك في 17 بطولة توالياً.

ووضعت قرعة تصفيات النسخة المقبلة من النهائيات، المنتخب المتوج في مناسبة وحيدة بالبطولة، في مجموعة ضمّت ليبيا وبوتسوانا وأوغندا، وهذا يعني حسب نظام البطولة تأهل منتخب وحيد من هذه المجموعة، بما أن أوغندا ستنظم الحدث، وبالتالي تأهلت بشكل آلي، ورغم ذلك ستخوض التصفيات ليكون التنافس بين ثلاثة منتخبات على مقعد وحيد، وهو ما يعقد المهمة. فالمنتخب الليبي تحسنت نتائجه كثيراً، وهو منتخب يملك لاعبين مهاريين، ومع تحسن مستوى الدوري وانتشار اللاعبين بين مختلف الدوريات، لن يكون من السهل التغلب عليه، كذلك فإن منتخب بوتسوانا سبق له أن سبب أزمات للمنتخب التونسي في المواسم الماضية.

وواجه "نسور قرطاج" صعوبات كبيرة للتأهل إلى النسخة الماضية، بهزائم كادت أن تحرمهم الحضور، حيث فشل منتخب تونس في التأهل في صدارة المجموعة، رغم أنه كان يفوق منافسيه خبرة وقدرات فردية، واضطرّ المدرب فوزي البنزرتي إلى الاستقالة قبل جولتين من نهاية السباق، ليُكمل مساعده قيس اليعقوبي المشوار، ويخطف بطاقة التأهل، ولكن بعد صعوبات كبيرة للغاية. كذلك إن الانتقادات التي رافقت إعداد قائمة تونس لكأس العالم، ستؤثر بلا شك في الأجواء، خصوصاً إن فشل النسور في التألق في كأس العالم.

ولسوء حظ تونس وليبيا، فإن وجودهما في مجموعة واحدة ضمّت البلد المنظم، يعني أن الحضور العربي لن يكون مكتملاً في كل الحالات، وأحد المنتخبين العربيين سيغيب عن البطولة المقبلة بسبب قوانين التصفيات التي لم تخدم المنتخبين، وقد شهدت المباريات السابقة بينهما تنافساً قوياً بحكم احتراف عددٍ من نجوم "فرسان المتوسط" في الأندية التونسية، وكذلك إقبال الفرق الليبية على المدربين من تونس، ما يجعل المباريات قوية، سواء بين الأندية أو المنتخبات.