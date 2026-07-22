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رفيق بلغالي يشعل صراع الكبار في إيطاليا

ميركاتو
ميلانو

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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22 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 12:27 (توقيت القدس)
بلغالي خلال لقاء الجزائر والنمسا، 27 يونيو 2026 (تري سميث/Getty)
بلغالي خلال لقاء الجزائر والنمسا، 27 يونيو 2026 (تري سميث/Getty)
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- تألق رفيق بلغالي في كأس العالم 2026 مع منتخب الجزائر جعله محط أنظار الأندية الأوروبية، حيث يُعتبر نادي روما الأقرب لضمه بعد تقدم المفاوضات بشكل ملحوظ.
- إنتر ميلان يراقب بلغالي كبديل محتمل لدينزل دومفريز، وسط منافسة من أندية إيطالية وأوروبية أخرى، لكن روما يتمتع بأفضلية واضحة في الصفقة.
- بلغالي، الذي تعاقد مع هيلاس فيرونا حتى 2029، يتميز بقدرته على اللعب في مراكز متعددة، وتبلغ قيمته السوقية حوالي 7 ملايين يورو.

بعد تألقه اللافت مع منتخب الجزائر في بطولة كأس العالم 2026، برز رفيق بلغالي (24 عاماً) واحداً من أبرز نجوم البطولة في مركز الظهير الأيمن. ولم تغب عروضه عن أنظار العديد من الأندية الأوروبية، وأشار تقرير لموقع فوت ميركاتو الفرنسي، الاثنين، إلى أن إيطاليا هي الوجهة التي تحظى فيها إمكاناته بأكبر قدر من الإعجاب. ويُعدّ نادي روما حالياً الأقرب إلى ضمه، حيث أحرزت المفاوضات بين الأطراف المعنية تقدماً ملحوظاً، ويبذل نادي العاصمة الإيطالية قصارى جهده لإتمام الصفقة.

مع ذلك، لا تزال المنافسة محتدمة، حيث يواصل إنتر ميلان مراقبة وضع الظهير الأيمن الجزائري من كثب، إذ يرى فيه مرشحاً قوياً لخلافة دينزل دومفريز، الذي انضم إلى ريال مدريد هذا الصيف، كما تُراقبه أندية إيطالية وأوروبية أخرى، لكن روما يتمتع حالياً بأفضلية واضحة في هذه الصفقة.

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وفي الميركاتو الصيفي الماضي، تعاقد نادي هيلاس فيرونا الإيطالي مع المدافع الجزائري بلغالي بعقد يمتد حتى 30 يونيو/حزيران 2029. ويشغل بلغالي، المولود في مدينة لوفان البلجيكية والبالغ طوله متراً وثمانين سم، مركز الظهير الأيمن، مع قدرته على اللعب في مركزي الوسط الأيمن والأيسر. وتبلغ القيمة السوقية للاعب، نحو 7 ملايين يورو، بحسب موقع ترانسفير ماركت.

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