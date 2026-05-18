- أعلن الاتحاد الدولي للجمباز رفع القيود عن رياضيي روسيا وبيلاروسيا، مما يسمح لهم بالعودة للمنافسات الدولية تحت رايتي بلديهما بعد منعهم منذ مارس 2022 بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. - يشمل القرار جميع فروع الجمباز الخمسة، حيث كانت روسيا دولة رائدة في هذه الرياضات، وفازت بميداليات عديدة في أولمبياد طوكيو 2020. - رحب الاتحاد الروسي للجمباز بالقرار، وقدم الشكر لرئيس الاتحاد الدولي على دعمه، وسيشارك رياضيو الألعاب البهلوانية في بطولة كأس العالم المقبلة في بلغاريا.

أعلن الاتحاد الدولي للجمباز، اليوم الاثنين، رفع جميع القيود المفروضة عن رياضيي روسيا وبيلاروسيا، ما يسمح لهم بالعودة إلى المنافسات الدولية تحت رايتي بلديهما، وذلك بأثر فوري، حيث مُنِعوا من المشاركة في البطولات في مارس/ آذار 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، قبل أن يُسمح لهم بالحضور بصفتهم رياضيين محايدين اعتباراً من أواخر عام 2024.

وينطبق هذا القرار على جميع فروع الجمباز الخمسة التي يُشرف عليها الاتحاد الدولي للجمباز، وهي: الجمباز الفني، والجمباز الإيقاعي، والجمباز الأكروباتي، والجمباز الهوائي، بالإضافة إلى رياضة الترامبولين، ولطالما كانت روسيا دولةً رائدةً في هذه المنافسات، حيث فازت بميداليتين ذهبيتين وعشر ميداليات إجمالاً في أولمبياد طوكيو 2020 تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية، قبل أن تُمنع من المشاركة في دورة ألعاب باريس 2024. وعلى الفور، رحّب الاتحاد الروسي للجمباز بهذا القرار واصفاً إياه بأنه "خطوة مهمة نحو تعزيز وحدة مجتمع الجمباز العالمي وحماية مصالح الرياضيين".

وقدّم رئيس الاتحاد الروسي أوليغ بيلوزيوروف شكره الشخصي لرئيس الاتحاد الدولي للجمباز موريناري واتانابي على "موقفه الثابت ونهجه البنّاء ودعمه مبادئ الرياضة الدولية المفتوحة". وسيكون أول من يحمل علم بلده خلال المنافسات المقبلة، هم رياضيو الألعاب البهلوانية في بطولة كأس العالم التي ستُقام في بورغاس ببلغاريا في وقت لاحق من هذا الشهر.

ولم تكن رياضة الجمباز الرياضة الوحيدة التي خُفِّفت قيودها مؤخراً، فقد أنهى الاتحاد الدولي للألعاب المائية الحظر في إبريل/ نيسان، ما سمح للسباحين الروس والبيلاروس الكبار بارتداء ألوان بلادهم والاستماع إلى النشيد الوطني الخاص بكل بلد على منصات التتويج، كما أعاد الاتحاد العالمي للمصارعة إدراج البلدين بالكامل في جميع الفئات العمرية الأسبوع الماضي.