رغم وداع المونديال.. كلينسمان يتوقع مستقبلاً تاريخياً لـ"الفراعنة"

- يورغن كلينسمان يشيد بقدرة منتخب مصر على التطور ليصبح قوة عظمى في كرة القدم، متوقعاً دخوله ضمن أفضل عشرة فرق عالمياً خلال 15 إلى 20 عاماً. - رغم خروج مصر من دور الـ16 في مونديال 2026، إلا أن المنتخب يحظى باحترام عالمي، ويُعتبر منافساً دائماً في المربع الذهبي لكأس أمم أفريقيا. - جماهير مصر تطالب بالتركيز على تحسين الأداء في بطولات كأس العالم المقبلة، خاصة بعد الأداء المشرف في نسخة 2026.

تحدث نجم الكرة الألمانية السابق يورغن كلينسمان (61 عاماً) عن مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، التي انتهت بالخروج على يد منتخب الأرجنتين، الذي حقق فوزاً صعباً للغاية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات دور الـ16 في المسابقة الدولية.

وقال يورغن كلينسمان في تصريحاته لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس: "مصر من الدول، التي ستتطور حتى تصبح قوة عظمى في هذه الرياضة، لأن لديها القدرة على النمو، ويصبح لديه فريق كبير في نهاية المطاف، وأعتقد أنه بعد 15 إلى 20 عاماً، ربما سنشاهد هذا الفريق ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً".

وتابع كلينسمان: "لقد حظي منتخب مصر دائماً بالكثير من الاحترام من الجميع في العالم، رغم أن هذا الفريق لم يظهر بأفضل شكل في مونديال 2026، من خلال الوصول إلى نصف النهائي، كما فعل منتخب المغرب قبل أربع سنوات، عندما فاجأ الجميع، وبلغ المربع الذهبي في بطولة كأس العالم، التي نظمتها قطر عام 2022".

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وختم يورغن كلينسمان حديثه: "لكن منتخب مصر موجود بشكل شبه دائم في المربع الذهبي ببطولة كأس أمم أفريقيا، ويمتلك لاعبين من طراز رفيع ينشطون في الدوريات الأوروبية الكبرى، وهذا يعني الكثير"، في إشارة واضحة من نجم الكرة الألمانية السابق، إلى قدرة "الفراعنة" خلال السنوات القادمة على المنافسة بشكل قوي للغاية خلال بطولات كأس العالم المقبلة.

يُذكر أن منتخب مصر يُعد الأكثر تتويجاً بقلب بطولة كأس أمم أفريقيا على المرة التاريخ، بعدما حصدها في سبع مناسبات، وبفارق لقبين أمام منتخب الكاميرون صاحب المركز الثاني، لكن جماهير "الفراعنة" أصبحت تُطالب الاتحاد المحلي لديها بضرورة التركيز والتخطيط على تقديم الأفضل خلال بطولات كأس العالم القادمة، وبخاصة بعد ما حدث خلال نسخة 2026، التي وصل فيها رفاق محمد صلاح إلى دور الـ16.