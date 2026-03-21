رضا سليم يقود الجيش المغربي لإطاحة حامل لقب دوري أبطال أفريقيا

- قاد رضا سليم نادي الجيش الملكي المغربي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز 2-1 على بيراميدز المصري، حيث سجل هدف التقدم وصنع الهدف الثاني لمحمد حريمات. - تأهل الجيش الملكي بمجموع 3-2 بعد تعادلهما 1-1 في مباراة الذهاب، وسينافس الفائز من مباراة الهلال السوداني ونهضة بركان المغربي. - تعرض رضا سليم لموقف صادم مع جماهير الأهلي المصري، حيث أُلقيت عليه قوارير المياه، لكنه رفض الحماية معتقدًا أن الجماهير تحبه.

تألق نجم نادي الجيش الملكي المغربي رضا سليم (26 عاماً) ليقود فريقه إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، اليوم السبت، بعد الانتصار 2-1 على حامل اللقب نادي بيراميدز المصري على أرض الأخير، في إياب ربع النهائي. وكان الفريقان قد تعادلا في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي في الرباط بنتيجة 1-1، ليتأهل الفريق المغربي بنتيجة إجمالية 3-2.

وسجل رضا سليم هدف تقدم الجيش الملكي في الدقيقة التاسعة، ثم أضاف محمد حريمات الهدف الثاني في الدقيقة الـ54، بعد تمريرة حاسمة من سليم، فيما قلص الفارق لبيراميدز المهاجم الكونغولي فيستون مايلي في الدقيقة الـ62. وسيتقابل الجيش الملكي مع المتأهل من مباراة الهلال السوداني ونهضة بركان المغربي التي تقام مساء الأحد، بعدما تعادلا في مباراة الذهاب بنتيجة 1-1، على ملعب الأخير.

ـ رضا سليم بيقول محدش هيحدف عليا ازايز جماهير الاهلي بتحبني

وكان رضا سليم، المعار إلى الجيش من صفوف نادي الأهلي المصري، قد صنع الحدث في مباراة الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثانية بهذه النسخة من مسابقة أبطال أفريقيا، التي جمعت بين الأهلي والجيش الملكي، إثر تعرضه لموقف صادم مع جماهير النادي المصري. وألقى عدد من الجماهير قوارير المياه على اللاعب أثناء خروجه من الملعب بعد المباراة التي انتهت على وقع التعادل السلبي. ورفض اللاعب الحماية حينها، رغم تحذيره من رجال الأمن، معتبراً أن الجماهير تحبه ولن تلحقه به الأذى، إلا أن الأمر لم يكن كذلك، بعد أن واجه هجوماً من بعض المشجعين خلال خروجه إلى غرف الملابس.