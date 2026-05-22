رشيد غزال يُودع ليون الفرنسي وجمهوره برسالة خاصة

- رشيد غزال يودع نادي ليون الفرنسي وجماهيره بعد نهاية موسم 2025-2026، حيث عاد للنادي في صيف 2025 لكنه لم يشارك كثيرًا، مكتفيًا بخوض 12 مباراة وصناعة هدف واحد فقط. - غزال، الذي يُعتبر من أبرز مواهب ليون، بدأ مسيرته مع النادي في الفئات العمرية وصعد للفريق الأول في 2012، قبل أن يغادر في 2017 ويخوض تجارب مع أندية أوروبية مختلفة. - عبر رسالة مؤثرة على إنستغرام، أعرب غزال عن فخره بارتداء قميص ليون مجددًا وشكر الجميع على الدعم، مؤكدًا أن الأفضل لم يأتِ بعد.

وجّه النجم الجزائري، رشيد غزال (34 سنة)، رسالة وداع خاصة لنادي ليون الفرنسي وجمهوره بعد إعلان نهاية رحلته مع النادي في نهاية موسم 2025-2026، وهو الذي كان عاد في بداية الموسم الحالي وخاض تجربة قصيرة ولم يخض الكثير من المباريات.

وغادر رشيد غزال نادي ليون الفرنسي في عام 2017، ثم عاد إليه في ميركاتو صيف عام 2025، وطلب الجهاز الفني للنادي الفرنسي استعادة غزال الذي يلعب في مركز خط الوسط الهجومي، كونه يملك مميزات فنية جيدة تُقوي خط وسط الفريق، إلا أن النجم الجزائري لم يحظَ بالكثير من الاهتمام وخاض 12 مباراة فقط في جميع المسابقات المحلية والأوروبية وصنع هدفاً واحداً فقط.

وأعلن رشيد غزال مغادرته نادي ليون الفرنسي رسمياً، الجمعة، عبر رسالة خاصة نشرها في حسابه الخاص في موقع إنستغرام قائلاً: "كان موسماً حافلاً باللحظات الرائعة والتحديات. مع أنني كنت أتمنى تقديم المزيد على أرض الملعب، إلا أنني فخور جداً بحصولي على فرصة ارتداء هذا القميص مجدداً. شكراً لكم جميعاً، اللاعبين، والجهاز الفني، والإدارة، وخصوصاً أنتم المشجعين على دعمكم طوال الموسم. الأفضل لم يأتِ بعد، هيا يا ليون".

ويُعد غزال من أبرز مواهب نادي ليون الفرنسي الذي لعب معه على مستوى الفئات العمرية بين سنوات 2010 و2017، قبل أن يصعد إلى الفريق الأول في موسم 2012-2013، ويستمر معه حتى عام 2017، وخلال فترة 2017 و2025 عام العودة إلى النادي الفرنسي من جديد، خاض النجم الجزائري تجارب مع أندية موناكو الفرنسي، ليستر سيتي الإنكليزي، فيورنتينا الإيطالي، بشكتاش التركي، وريزي سبورت التركي.