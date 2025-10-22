رشيد غزال يدفع ثمن خطأ إداري و"يويفا" يمنعه من المشاركة مع ليون

- رشيد غزال، النجم الجزائري، لن يشارك مع أولمبيك ليون في الدوري الأوروبي بعد خطأ إداري من "يويفا" في تسجيله، رغم مشاركته في الجولة الأولى ضد أوتريخت الهولندي. - غزال سيغيب عن مواجهة بازل السويسري، ولن يشارك في أي مباراة أوروبية حتى يناير المقبل، مما يمثل ضربة قوية للمدرب باولو فونسيكا الذي كان يعوّل على خبرته. - "يويفا" أقرّ بخطأ إداري في تسجيل غزال بعد الموعد النهائي، مما يثير الجدل حول آليات الرقابة الإدارية داخل الهيئة الأوروبية.

لم يعد النجم الجزائري، رشيد غزال (33 عاماً)، مؤهلاً للمشاركة مع نادي أولمبيك ليون في مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي، خلافاً لما وافق عليه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في البداية، وذلك بعدما أوضح "يويفا"، في بيان، أنه وقع في خطأ إداري عند تسجيل اللاعب، الذي انضم إلى صفوف النادي الفرنسي في الخامس من سبتمبر/ أيلول الماضي، في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع ناديه السابق ريزه سبور التركي.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أوضح، خلال بيانه، أن تسجيل غزال لم يكن ينبغي قبوله للمشاركة في بطولة اليوروبا ليغ بعد الموعد النهائي المحدد في الأول من سبتمبر الماضي، رغم مشاركته بالفعل في الجولة الأولى أمام نادي أوتريخت الهولندي، حين دخل بديلاً، وساهم بتمريرة حاسمة في فوز أولمبيك ليون بنتيجة هدف دون رد، وبذلك سيجد نفسه الآن خارج القائمة الأوروبية رغم الآمال الكبيرة التي كانت معلقة عليه منذ عودته إلى الفريق.

وأضافت الصحيفة أن أولمبيك ليون سيفتقد خدمات غزال، إلى جانب الغائبين المعتادين: إرنست نوماه وأوريل مانغالا، خلال مواجهة نادي بازل السويسري، يوم غدٍ الخميس، في إطار الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي، ويُمنع اللاعب الجزائري من المشاركة في أي مباراة أوروبية حتى شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، حسب البيان التنظيمي الصادر عن "يويفا" ما يمثل ضربة قوية للمدرب البرتغالي، باولو فونسيكا، الذي كان يعوّل على خبرته لتقديم الإضافة في وسط الملعب الهجومي.

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن "يويفا" كان قد سمح في البداية بمشاركة غزال في مسابقة الدوري الأوروبي، بعد عودته إلى الفريق الفرنسي مجدداً، قبل أن يعود ويقرّ بوقوع خطأ إداري في عملية التسجيل، مؤكداً أنه لم يكن يجب إدراج أي لاعب تم التعاقد معه بعد الأول من سبتمبر المنقضي ضمن القائمة الأوروبية، وتشير المعلومات إلى أن غزال ليس اللاعب الوحيد، الذي وقع في هذا الوضع، ما قد يفتح باباً جديداً للجدل حول آليات الرقابة الإدارية داخل الهيئة الأوروبية.