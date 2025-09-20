- رشاد فتال، نجم ريال مدريد الشاب، يثير الجدل برفضه تمثيل منتخب المغرب للشباب في مونديال تشيلي، مفضلاً تمثيل إسبانيا مستقبلاً، مما يعيد للأذهان موقف لامين يامال مع منتخب المغرب. - مدرب منتخب المغرب للشباب، محمد وهبي، يوضح أن فتال لعب سابقاً لمنتخب إسبانيا تحت 18 سنة، لكنه اختار المغرب لاحقاً، مشيداً بقدراته التهديفية والبدنية العالية. - وهبي يؤكد احترامه لقرار فتال، مشيراً إلى أن المغرب يزخر بالمواهب، ويركز على اللاعبين المقتنعين بتمثيل المنتخب الوطني.

فاجأ النجم الشاب في ريال مدريد، رشاد فتال (20 عاماً)، مدرب منتخب المغرب للشباب، محمد وهبي (48 عاماً)، برفض تمثيل بلده الأصلي في بطولة كأس العالم للشباب، المقررة إقامتها في تشيلي في الفترة الممتدة ما بين 27 سبتمبر/أيلول الحالي و19 أكتوبر/تشرين الأول القادم.

وفي وقت اعتقد فيه متابعو منتخب المغرب تحت 20 سنة أن رشاد فتال سيكون دعامة أساسية في كتيبة المدرب محمد وهبي في مونديال الشباب، خصوصاً أنه لعب للفئات السنية لمنتخب المغرب في الفترة السابقة، اتخذ اللاعب هذه المرة قراراً مفاجئاً بالتراجع عن تمثيل منتخب بلده، ما أثار جدلاً واسعاً حول نية موهبة نادي ريال مدريد في تمثيل منتخب إسبانيا مستقبلاً، ليحذو حذو نجم نادي برشلونة الإسباني لامين يامال (18 عاماً)، الذي رفض اللعب لمنتخب أسود الأطلس، رغم كل محاولات الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وفي هذا الإطار، كشف مدرب منتخب الشباب محمد وهبي، في المؤتمر الصحافي، أمس الجمعة، تفاصيل تراجع رشاد فتال عن تمثيل بلده في مونديال تشيلي، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعاً بين الجماهير المغربية، وقال: "سبق لهذا اللاعب الموهوب أن لعب لمنتخب إسبانيا تحت 18 سنة، لكنه اختار في ما بعد تمثيل بلده الأصلي المغرب، وقضى أكثر من عام رفقة الفئات السنية المغربية. إنه لاعب مهم وهداف بجودة عالية، ولديه قدرة خارقة في تسجيل الأهداف بسهولة كبيرة، فضلاً عن إمكانياته البدنية العالية".

وحول أسباب تراجع رشاد فتال عن اللعب لمنتخب المغرب تحت 20 سنة، صرح المدرب محمد وهبي: "كان ناديه السابق ألميريا الإسباني يرفض تسريحه كلما وجهنا إليه الدعوة، وحالت الإصابة دون مشاركته في بطولة كأس أمم أفريقيا في مصر، لكنني بقيت على تواصل مستمر معه، وبعد انتقاله إلى نادي ريال مدريد الإسباني اتخذ قراره النهائي بتمثيل منتخب إسبانيا، ونحن نحترم خطوته، ولن نجبر أي لاعب على اللعب لمنتخب بلده، لأننا نركز فقط على من يريد تمثيل المغرب".

واختتم المدرب محمد وهبي حديثه ذاكراً: "أظن أن المغرب يزخر بالمواهب القادرة على تقديم الإضافة إلى منتخب بلادها، هناك لاعبون مترددون وربما سيغيرون رأيهم مستقبلاً، لكن حالياً نهتم بمن هم مقتنعون باللعب لمنتخب بلدهم المغرب"، والجدير بالذكر أن منتخب المغرب للشباب يستهل مشاركته في مونديال تشيلي بمواجهة نظيره منتخب إسبانيا يوم 28 سبتمبر/أيلول الجاري على ملعب إستاديو ناسيونال خوليو مارتينيز برادانوس في العاصمة سانتياغو.