- فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على الواردات، مما أثر سلباً على شركات مثل "نايكي"، التي تتوقع خسائر تصل إلى 1.5 مليار دولار بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج في الدول الآسيوية. - استجابةً للتحديات، ركزت "نايكي" على مبيعاتها المباشرة للعملاء، مما أتاح للمنافسين توسيع نطاقهم في السوق الأميركية، وأدى إلى تراجع مبيعاتها. - شهدت "نايكي" ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 1% إلى 11.7 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي، رغم انخفاض صافي الأرباح بنسبة 31% إلى 727 مليون دولار.

فرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب (79 عاماً)، رسوماً جمركية على الواردات، الأمر الذي دفع الشركات في بلاده إلى دق ناقوس الخطر، أبرزها شركة الملابس والأحذية الرياضية "نايكي"، التي تتوقع وصول حجم خسائرها، خلال العام الحالي، إلى 1.5 مليار دولار، مع أن القائمين عليها كانوا يظنون أن الخسائر المالية ستصل إلى مليار دولار. وذكرت شبكة إي إس بي إن الأميركية، الأربعاء، أن العديد من الشركات في الولايات المتحدة تأثرت من الرسوم، التي فرضها ترامب، لأن الكثير من منتجاتها المَبِيعة في السوق المحلية مصنوعة في دول آسيوية، وهو أمر شائع للغاية في قطاع الملابس الرياضية، ما يشكّل أعباء إضافية على المنتجين، الذين وجدوا أنفسهم مضطرين إلى رفع الأسعار، وهو ما أثر سلبياً على المستهلك، الذي بات يعزف عن شراء ما يريده، نظراً إلى ارتفاع سعره.

وأوضحت أن قرارات ترامب جعلت شركة نايكي تعمل على استعادة مكانتها في السوق، بعد فترة من الركود مرت بها، إذ قامت بالتركيز خلال الفترة الماضية على مبيعاتها المباشرة للعملاء، على حساب شركائها من تجار التجزئة، ما سمح للمنافسين بتوسيع نطاق منتجاتهم في السوق الأميركية الحيوية، وهو ما أثر سلباً على مبيعاتها، وبالإضافة إلى ذلك، ركزت الشركة على المنتجات العصرية أكثر من منتجاتها الرياضية.

وتابعت أن قرارات ترامب جعلت الرئيس التنفيذي السابق، إيليوت هيل، يعود من التقاعد، للعمل على إنقاذ واستعادة الشركة مسارَها الصحيح، إذ تم تحديث ثلاثة أنواع من أحذية الجري، الأمر الذي ساهم في زيادة مبيعات هذا النوع من المنتجات بنسبة 20 % على الأقل، لكن ذلك لن يبقى كافياً، خاصة أن أغلب المنتجات ما زالت تُصنع في دول آسيوية.

وختمت الشبكة تقريرها أن الربع الأول من العام المالي الحالي، المنتهي في شهر أغسطس/ آب الماضي، شهد ارتفاع إيرادات "نايكي" إلى 11.7 مليار دولار، بنسبة 1 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي متجاوزة تقييمات المحللين، والتي كانت تتوقع 11 مليار دولار، فيما انخفض صافي الأرباح، خلال الفترة نفسها، بنسبة 31 %، إلى 727 مليون دولار.