رسمياً.. ندالا يُدير نهائي "الكان" بين المغرب والسنغال

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الحكم الكونغولي، جان جاك ندالا (38 عاماً)، لإدارة المواجهة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا، التي ستجمع بين منتخب المغرب صاحب الأرض والجمهور ونظيره منتخب السنغال، الأحد.

وكان الحكم الكونغولي، جان جاك ندالا، قد أشرف على المواجهة الافتتاحية لبطولة كأس أمم أفريقيا، التي انتصر فيها منتخب المغرب على نظيره منتخب جزر القمر، بهدفين مقابل لا شيء، بعدما اختاره "كاف"، بسبب الكفاءة الكبرى، التي يتمتع بها، خلال إدارته العديد من المواجهات في البطولات القارية والدولية، بالإضافة إلى قدرته على التطور المستمر، وهذا ما أظهره في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله بين تونس وتنزانيا، وفق ما ذكره الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وُلِد جان جاك ندالا في 14 يونيو/ حزيران 1987 بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبدأ مشواره التحكيمي من الملاعب المحلية، إذ شق طريقه تدريجياً في الدوري الكونغولي (لينافوت). منذ بداياته، عُرف عنه الجدية والالتزام بقانون اللعبة، ما جعله محل ثقة المسؤولين المحليين. هذا التطور قاده في عام 2013 إلى الانضمام رسمياً لقائمة حكام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وهو إنجاز مهم لأي حكم أفريقي، وخصوصاً في بيئة تنافسية صعبة مثل القارة السمراء. وشكّل الحصول على الشارة الدولية نقطة التحول الأبرز في مسيرته، إذ فتح أمامه أبواب المشاركات القارية والدولية، ووضعه تحت مجهر المتابعة من لجان التحكيم في الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، التي بدأت تراهن عليه في مباريات متقدمة وحساسة.

وشارك ندالا في عدة نسخ من كأس الأمم الأفريقية، بداية من نسخة 2019 في مصر، مروراً بنسخة 2021 في الكاميرون، وصولاً إلى نسخة 2023 في ساحل العاج. وفي هذه البطولات، لم يكن مجرد حكم إضافي في الأدوار الأولى، بل تم إسناد مباريات إقصائية له، أبرزها مباراة في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2023، ما يعكس الثقة الكبيرة في قدرته على إدارة مواجهات عالية التوتر. وعلى مستوى الأندية، برز اسمه بقوة في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية، إذ أدار مباريات نصف نهائية ونهائية، من بينها ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2023، إضافة إلى إياب نهائي الدوري الأفريقي في نسخته الأولى. كما اختير لإدارة كأس السوبر الأفريقي 2021 بين الأهلي المصري والرجاء المغربي، وهي مباراة ذات حساسية جماهيرية وإعلامية كبيرة.