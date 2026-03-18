رسمياً.. كاف يُعلن المغرب بطلاً لأمم أفريقيا ويسحب اللقب من السنغال

- أعلنت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن تجريد منتخب السنغال من لقب كأس أمم أفريقيا ومنحه لمنتخب المغرب، تطبيقاً للمادة 84 من لوائح المسابقة القارية. - جاء القرار بعد قبول استئناف الاتحاد المغربي لكرة القدم، حيث اعتُبر منتخب السنغال خاسراً للمباراة النهائية بنتيجة 3-0 بسبب مخالفته للمادتين 82 و84 من اللوائح. - تضمن البيان أيضاً تعديل عقوبة اللاعب إسماعيل صيباري وفرض عقوبات على الاتحاد المغربي لكرة القدم بسبب أحداث نهائي البطولة.

أعلنت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في بيان رسمي، مساء الثلاثاء، عن تجريد منتخب السنغال من لقب بطولة كأس أمم أفريقيا، ومنحه إلى منتخب المغرب، تطبيقاً للمادة 84 من لوائح المسابقة القارية، التي انتهت يوم 18 يناير/كانون الثاني الماضي.

وجاء في بيان "كاف": "أقرت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم تطبيق المادة 84 من لوائح المسابقة القارية، واعتبار منتخب السنغال خاسراً للمباراة النهائية، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، واعتبار المنتخب المغربي فائزاً، بعد الاستئناف الذي قدمه الاتحاد المغربي لكرة القدم، حول تطبيق المادتين 82 و48 من لوائح البطولة".

وأوضح بيان "كاف": "لقد قبل الاستئناف المقدم من الاتحاد المغربي لكرة القدم، من حيث الشكل، ويلغى قرار مجلس الانضباط التابع للاتحاد الأفريقي، لأن سلوك منتخب السنغال يندرج ضمن نطاق المادتين 82 و84 من لوائح المسابقة القارية، لأن الاتحاد السنغالي من خلال سلوك فريقه خالف المادة 82، وتطبيقاً للمادة 84، فإنه يعتبر منتخب السنغال خاسراً بالانسحاب من المباراة، وتسجل النتيجة 3-0 لصالح المغرب".

وذكر بيان لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، العديد من النقاط التي حدثت خلال المواجهة النهائية، بعدما قامت بتعديل عقوبة النجم إسماعيل صيباري، وأيضاً العقوبات التي تم فرضها على الاتحاد المغربي لكرة القدم، بسبب ما جرى في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، الذي أقيم يوم 18 يناير/كانون الثاني الماضي.