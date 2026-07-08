رسمياً.. قطر تستضيف كأس العالم للبادل في 2026 و2028

- أعلنت الدوحة استضافتها لكأس العالم للبادل 2026 و2028، مما يعزز مكانتها كوجهة رياضية عالمية، حيث ستقام المنافسات في مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش بمشاركة 16 منتخباً للرجال و16 للسيدات. - اختيار الدوحة جاء بفضل بنيتها التحتية الرياضية المتطورة، بيئتها المتكاملة، وخبرتها في تنظيم البطولات الكبرى، بالإضافة إلى معايير الأمن العالية والإرث الرياضي المتميز. - ستشهد البطولة جوائز مالية غير مسبوقة، حيث تبلغ 1.2 مليون يورو في 2026 وترتفع إلى 1.35 مليون يورو في 2028، مما يعكس الثقة الدولية في قدرات قطر التنظيمية.

أعلن الاتحاد القطري للبادل في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، منح الاتحاد الدولي للعبة العاصمة الدوحة حق استضافة نسختي كأس العالم للبادل لعامي 2026 و2028، لتواصل الدولة العربية ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية في استضافة أبرز البطولات الرياضية.

وسيستضيف مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش، أحد أبرز مرافق رياضة البادل في العالم، منافسات النسختين، بعدما استضاف أربع نسخ من بطولة قطر الكبرى ضمن جولة (بريمير بادل)، إلى جانب النسخة الأخيرة من بطولة العالم للمنتخبات، حيث من المقرر أن تقام منافسات كأس العالم للبادل 2026 خلال الفترة من 2 إلى 7 نوفمبر/تشرين الثاني، بمشاركة 16 منتخباً للرجال و16 منتخباً للسيدات.

وجاء اختيار الدوحة لاستضافة النسختين بعد استيفائها مجموعة من المعايير، التي شملت جودة البنية التحتية الرياضية، والبيئة المتكاملة التي توفرها للرياضيين والوفود المشاركة، والخبرة الواسعة في تنظيم البطولات الدولية الكبرى، إلى جانب معايير الأمن المرتفعة، والإرث الرياضي الذي رسّخته دولة قطر خلال السنوات الأخيرة.

كما ستشهد البطولة مستويات غير مسبوقة من الجوائز المالية، إذ يبلغ إجمالي جوائز نسخة 2026 نحو 1.2 مليون يورو، لترتفع إلى 1.35 مليون يورو في نسخة 2028، مع توزيعها بالتساوي بين منافسات الرجال والسيدات، لتصبح أعلى قيمة جوائز مالية في تاريخ بطولات البادل الرسمية.

من جهته، أكد أمين السر العام للاتحاد القطري للتنس والاسكواش والبادل والريشة الطائرة، طارق زينل، أن استضافة الدوحة نسختي كأس العالم للبادل 2026 و2028 تعكس الثقة الدولية الكبيرة التي تحظى بها دولة قطر وقدراتها التنظيمية، وما تمتلكه من بنية تحتية عالمية وخبرات متراكمة في استضافة كبرى الأحداث الرياضية، مُضيفاً: "منح قطر حق تنظيم نسختين متتاليتين من البطولة يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير رياضة البادل، ويؤكد المكانة التي تحتلها الدولة على خريطة الرياضة العالمية".