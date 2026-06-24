رسالة ميسي تشعل الأرجنتين.. و10 مشاهد خالدة في مسيرة الأسطورة

- يحتفل ليونيل ميسي بعيد ميلاده التاسع والثلاثين خلال كأس العالم، مركزاً على الدفاع عن اللقب مع الأرجنتين، حيث نشر فيديو تدريبي على "إنستغرام" مع أغنية "أرض الأبطال"، مما يعكس تركيزه على البطولة بدلاً من الاحتفالات الشخصية. - شهدت مسيرة ميسي في كأس العالم لحظات بارزة، بدءاً من مونديال 2006 وحتى قطر 2022، حيث قدم أداءً مميزاً وساهم في تحقيق انتصارات هامة لمنتخب الأرجنتين. - في النسخة الحالية، تألق ميسي بتسجيل ثلاثية أمام الجزائر، متجاوزاً ميروسلاف كلوزه كأفضل هداف في تاريخ المسابقة برصيد 18 هدفاً، وقاد الأرجنتين للفوز بلقبها الثالث.

يحتفل ليونيل ميسي بعيد ميلاده التاسع والثلاثين في خضم كأس العالم، وهو يحاول مع منتخب الأرجنتين الدفاع عن اللقب الذي أحرزه في قطر 2022. وهي المرة الثالثة عشرة التي يصادف فيها عيد ميلاده وهو برفقة منتخب بلاده، والخامسة التي يحتفل بها خلال بطولة كأس العالم.

وألهب ليونيل ميسي مشاعر الشعب والجماهير في الأرجنتين ومحبي منتخب "الألبيسيلستي" حينما اختار توجيه رسالة مختلفة، من دون كلمات أو إشارة إلى المناسبة، عبر نشر مقطع فيديو حمل دلالات كثيرة بالنسبة إلى الجماهير. بعد منتصف ليل الأربعاء 24 حزيران/يونيو في الأرجنتين، نشر عبر حسابه في "إنستغرام" مقطعاً قصيراً يظهر فيه وهو يتدرب في صالة الألعاب بمقر إقامة المنتخب في كانساس، بعد ساعات من الفوز على النمسا بهدفين دون رد.

ولفت اختيار ميسي لأغنية "أرض الأبطال" لفرقة "لا تي ولا إم" لمرافقة المقطع أنظار المتابعين، إذ أصبحت الأغنية أحد أناشيد هذا الجيل من منتخب الأرجنتين، وفسّرها كثيرون باعتبارها رسالة ضمنية من القائد: بعيداً عن الاحتفالات الشخصية، يبقى الهدف هو الدفاع عن اللقب والقتال مجدداً من أجل كأس العالم.

الأسطورة ليو ميسي IG: pic.twitter.com/1YlOuO7Opm — Messi World (@M10GOAT) June 24, 2026

أبرز لحظاته في كأس العالم

ويشهد كأس العالم بمناسبة ميلاد هداف البطولة التاريخي على العديد من محطاته المونديالية، إذ بدأت قصة ميسي في كأس العالم عام 2006 بألمانيا، عندما سجل أول أهدافه الـ18 في هذه البطولات أمام صربيا ومونتينيغرو، في الفوز الكبير 6-0. وصادف عيد ميلاده آنذاك انتصار الأرجنتين على المكسيك في دور الـ16. أما في جنوب أفريقيا 2010 فلم يسجل، لكن البطولة بقيت مرتبطة بعروضه في الركلات الحرة إلى جانب دييغو أرماندو مارادونا.

وفي مونديال البرازيل 2014 قدّم مستوى رفيعاً، وكان هدفه الجميل أمام إيران من أبرز محطاته، إذ منح الأرجنتين النقاط الثلاث بعد مباراة معقدة. وتكرر المشهد في روسيا 2018، عندما سجل بيسراه في مرمى نيجيريا بعد بداية صعبة للأرجنتين، بين تعادل وخسارة، ليمنح المنتخب الأمل في التأهل إلى دور الـ16.

كرة عالمية أرقام قياسية حققها ميسي مع منتخب الأرجنتين

أما في قطر 2022، فقدّم واحدة من أفضل العروض الفردية في تاريخ كأس العالم. ومن أبرز لقطاته تمريرته الحاسمة إلى جوليان ألفاريز في نصف النهائي أمام كرواتيا، بعدما راوغ يوشكو غفارديول، وهدفه أمام المكسيك في دور المجموعات بعد الخسارة الافتتاحية أمام السعودية، إضافة إلى احتفاله الشهير (توبو غيخيو) في مواجهة لويس فان غال، مدرب هولندا، عقب تصريحاته قبل ربع النهائي.

E se a resposta for o Messi da Argentina em 2022? Não necessariamente o mais explosivo, nem o que driblava 5 jogadores em uma única arrancada. Mas talvez o mais completo. O Messi que carregava a responsabilidade de uma vida inteira, de um país inteiro. pic.twitter.com/tHYDMujrAi — Lucas Gabriel (@lg_castello97) June 24, 2026

وفي النسخة الحالية ترك ميسي بصمته أيضاً بتسجيله أول ثلاثية له في كأس العالم أمام الجزائر، قبل أن يضيف ثنائية أمام النمسا ويتجاوز ميروسلاف كلوزه ليصبح الهداف التاريخي للمسابقة برصيد 18 هدفاً. وفي النهاية، فإن نهائي قطر 2022 أمام فرنسا يبقى المحطة الأبرز في تاريخ ميسي المونديالي، بعدما سجل هدفين وقاد الأرجنتين إلى لقبها العالمي الثالث.