شهدت مواجهة برشلونة وخيتافي، مساء الأحد على ملعب يوهان كرويف أرينا، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، واقعة لافتة سرعان ما تصدّرت عناوين وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. ففي الوقت الذي كان فيه برشلونة يحسم اللقاء بثلاثة أهداف نظيفة أمام جماهيره، اقتحم أحد المشجعين أرضية الملعب حاملاً علم فلسطين، ليحوّل الأنظار من مجريات المباراة إلى مشهد اجتياحه الملعب ورفعه العلم.

وجاءت اللقطة في الشوط الثاني من المباراة، حين نجح برشلونة في تأمين تقدمه المريح بفضل الأداء الهجومي المنظم والضغط العالي الذي فرضه لاعبوه على دفاعات الفريق المدريدي. ونزل المشجع إلى أرض الملعب رافعاً العلم الفلسطيني، في مشهد قوبل بتصفيق ودعم عدد من الجماهير، قبل أن تتدخل عناصر الأمن لترافقه خارج المستطيل الأخضر بهدوء. ورغم توقف اللعب للحظات قصيرة، استعاد الفريقان تركيزهما سريعاً، ليواصل برشلونة سيطرته حتى صافرة النهاية، ويحقق انتصاراً مهماً يعزز به رصيده إلى 13 نقطة، ويواصل مطاردته لريال مدريد على صدارة جدول الترتيب.

وأثارت هذه الحادثة تفاعلاً واسعاً على المنصات الرقمية، حيث تداول المتابعون الصور ومقاطع الفيديو للمشجع، معتبرين أن رسالته الإنسانية وجدت طريقها إلى أحد أبرز الملاعب الأوروبية. وسلط المشهد الضوء على تزايد حضور القضايا الإنسانية في الأحداث الرياضية الكبرى، وأن كرة القدم تبقى مساحة للتعبير عن التضامن والرسائل السلمية حتى في أكثر المنافسات سخونة، خصوصاً في ظل حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ قرابة عامين.

وعلى الجانب الفني، شهد اللقاء تألق فيران توريس، الذي سجل هدفين في اللقاء، وزميله داني أولمو الذي أحرز الهدف الثاني وقدم تمريرة عالمية بالكعب، افتتح بها توريس أهداف البرسا في اللقاء. ويتصدر الفرنسي كيليان مبابي حالياً، جدول هدافي الليغا برصيد 5 أهداف، يليه فيران توريس، الذي بدأ الموسم بالحالة الفنية ذاتها التي أنهى بها الموسم الماضي، بعد أن رفع رصيده إلى أربعة أهداف، بثنائيته في شباك خيتافي.