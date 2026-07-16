رسالة تحدٍ من حكيمي بعد الإقصاء: لا تُقاس عظمة أمة بالهزيمة

- أشرف حكيمي، قائد منتخب المغرب، يرد على الانتقادات بعد الخروج من كأس العالم 2026 أمام فرنسا، مؤكدًا أن عظمة الأمم تُقاس بما تبنيه وليس بالهزيمة، مشيرًا إلى استمرار المغرب في كتابة تاريخه. - رغم الأداء المميز في المجموعات والتفوق على هولندا وكندا، توقفت مسيرة المغرب في ربع النهائي بعد الخسارة أمام فرنسا بهدفين دون رد، مما أثار انتقادات واسعة. - وسائل الإعلام المغربية كانت تنتظر رد حكيمي بعد الخروج، حيث لم يحقق المنتخب الأداء المتوقع في المباراة الحاسمة ضد فرنسا.

خرج قائد منتخب المغرب، أشرف حكيمي (27 عاماً)، عن صمته بعد أن تعرض لانتقادات لاذعة في وسائل الإعلام المحلية ببلاده ومن جماهير الرياضة أيضاً، عقب الخروج من بطولة كأس العالم 2026 على يد منتخب فرنسا، الذي حقق الانتصار بهدفين مقابل لا شيء، ضمن منافسات ربع النهائي.

وكتب قائد منتخب المغرب أشرف حكيمي رسالة على حسابه في موقع "إنستغرام" أمس الأربعاء: "لا تُقاس عظمة الأمم بالهزيمة، بل بكل ما تبنيه. المغرب يواصل كتابة تاريخه، والأفضل لم يأتِ بعد"، في إشارة واضحة تظهر روح الإصرار التي يمثلها نجم نادي باريس سان جيرمان.

وانتظرت العديد من وسائل الإعلام المغربية الرد من قائد "أسود الأطلس"، أشرف حكيمي، الذي تعرض لانتقادات حادة للغاية، عقب الخروج على يد رفاق القائد كيليان مبابي في ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026، بسبب الخسارة بهدفين مقابل لا شيء، وعدم تقديم المردود الذي انتظره الجميع من "أسود الأطلس".

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وكانت مسيرة منتخب المغرب قد توقفت في ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026، رغم أن كتيبة المدرب محمد وهبي حققت نتائج مميزة في مرحلة المجموعات، بالإضافة إلى التفوق على هولندا في دور الـ32، قبل حسم اللقاء ضد كندا بثلاثة أهداف نظيفة في دور الـ16، لكنها عجزت عن هزّ شباك منتخب فرنسا بربع النهائي.