رسالة إنسانية في كأس العالم 2026.. زيارة رسمية قطرية للاعب كندا المصاب

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الدوحة

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24 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 14:30 (توقيت القدس)
لقطة خلال زيارة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، 24 يونيو 2026 (الاتحاد القطري)
لقطة خلال زيارة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، 24 يونيو 2026 (الاتحاد القطري)
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- زار وزير الرياضة والشباب القطري، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، اللاعب الكندي إسماعيل كونيه للاطمئنان على صحته بعد إصابته في مباراة قطر وكندا ضمن كأس العالم 2026.
- الزيارة تعكس الروح الرياضية والدعم المعنوي بين المنتخبات، حيث رافق الوزير اللاعب القطري عاصم مادبو، وكان في استقبالهما رئيس الاتحاد الكندي لكرة القدم، بيتر أوغروسو.
- تأتي هذه اللفتة الإنسانية لتعزيز العلاقات الطيبة بين الفرق المشاركة في البطولة، وتمنى الوزير الشفاء العاجل لكونيه وعودته السريعة للملاعب.

زار وزير الرياضة والشباب القطري، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، إسماعيل كونيه لاعب المنتخب الكندي للاطمئنان إلى حالته الصحية، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخبين القطري والكندي أخيراً ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبحسب تقرير وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الأربعاء، فقد أعرب وزير الرياضة والشباب، خلال الزيارة، عن تمنياته بالشفاء العاجل للاعب الكندي والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت. ورافق الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني في الزيارة عاصم مادبو، لاعب المنتخب القطري لكرة القدم، وكان في استقبالهما بيتر أوغروسو، رئيس الاتحاد الكندي لكرة القدم، الذي ثمّن هاتين اللفتة الإنسانية والروح الرياضية العالية.

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وتأتي هذه الزيارة في إطار تقديم الدعم المعنوي للاعب الكندي، كما تعكس الروح الرياضية التي تسود أجواء البطولة والعلاقات الطيبة بين المنتخبات المشاركة داخل الملعب وخارجه. يشار إلى أن إسماعيل كونيه كان قد تعرض لإصابة قوية خلال مباراة المنتخبين القطري والكندي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، وذلك إثر كرة مشتركة مع لاعب المنتخب القطري عاصم مادبو مع بداية الشوط الثاني.

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