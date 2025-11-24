رديف المغرب يبدأ التحضير لكأس العرب والسكتيوي تحت ضغط الغيابات

- يبدأ منتخب المغرب الرديف معسكره التدريبي بقيادة طارق السكتيوي استعداداً لكأس العرب في قطر، وسط غيابات بسبب مشاركة أندية مغربية في بطولات أفريقية. - يفتقد المنتخب 11 لاعباً بارزاً من أندية الجيش الملكي، الوداد الرياضي، ونهضة بركان، مما يضطر الجهاز الفني للعمل بصفوف منقوصة حتى اكتمال الفريق. - رغم التحديات، يراهن المدرب السكتيوي على قدرة اللاعبين الحاليين على التكيف السريع، مؤكداً أن غياب اللاعبين لن يؤثر على الاستعدادات.

يبدأ منتخب المغرب الرديف لكرة القدم، بقيادة مدربه طارق السكتيوي (48 عاماً)، معسكره التدريبي، يوم الأربعاء المقبل، استعداداً لبطولة كأس العرب، التي تستضيفها قطر، اعتباراً من الأول حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وسط غيابات وازنة، جراء مشاركة ثلاثة أندية مغربية في مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية لكرة القدم (كاف)، ويتعلق الأمر بالجيش الملكي ونهضة بركان والوداد الرياضي، ما يجعل مسألة تحرير لاعبيها أمراً مؤجلاً بالنسبة إلى رديف منتخب المغرب.

ويبدو أن المدرب طارق السكتيوي سيخوض المعسكر التدريبي في الدوحة القطرية دون 11 لاعباً بارزاً، وهم مروان الوادني ويونس عبد الحميد ومحمد ربيع حريمات وخالد آيت أورخان وأنس باش من صفوف الجيش الملكي، والحارس مهدي بنعبيد ومحمد مفيد وحمزة هنوري من الوداد الرياضي، بالإضافة إلى حمزة الموساوي وهيثم منعوت وأيوب خيري من نادي نهضة بركان. وسيكون الجهاز الفني لـ"رديف المغرب" مضطراً للعمل بصفوف منقوصة إلى حين اكتمالها يوم الأحد المقبل، بعد انتهاء اللاعبين الغائبين من التزاماتهم الأفريقية مع أنديتهم.

وفي هذا الإطار، كشف مصدر من الاتحاد المغربي لكرة القدم لـ "العربي الجديد"، اليوم الاثنين، والذي رفض ذكر اسمه، أن هذه الغيابات تمثل تحدياً كبيراً للمدرب طارق السكتيوي، الذي اعتاد التغلب على مثل هذه الصعوبات، كما فعل خلال بطولة أفريقيا للمحليين قبل ثلاثة أشهر. وتابع قائلاً: "يراهن المدرب طارق السكتيوي على قدرة اللاعبين الحاليين على التكيف السريع مع هذا الوضع، في انتظار اكتمال المجموعة، بعد انتهاء الغائبين من التزاماتهم الأفريقية مع أنديتهم، يومي الجمعة والسبت المقبلين، وعليه فإن غياب 11 لاعباً لمدة أربعة أيام لن يؤثر على استعدادات منتخب المغرب الرديف لكأس العرب".