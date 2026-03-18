ردود فعل غاضبة في السنغال.. من الحكومة إلى اللاعبين

- أثار قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتجريد السنغال من لقب كأس أمم أفريقيا 2025 غضباً واسعاً، حيث اعتبرته الجماهير "سلباً خارج الملعب"، وطالبت الحكومة بتحقيق دولي مستقل بسبب شبهات فساد. - عبّر لاعبون سنغاليون عن استيائهم من القرار، مؤكدين على كرامة الشعب السنغالي في مواجهة الشدائد، بينما أصرّ رئيس الاتحاد السابق على أن السنغال ستحتفظ بكأسها مهما حدث. - قرر الاتحاد السنغالي التقدم بطلب استئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي "كاس" لاستعادة اللقب، بعد فوزهم في المباراة النهائية بنتيجة 1-0.

تصاعدت موجة غضب عارمة في السنغال عقب قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تجريد المنتخب من لقب كأس أمم أفريقيا 2025 واعتباره خاسراً بنتيجة 0-3 أمام المغرب، في خطوة فجّرت جدلاً واسعاً داخل الشارع الرياضي والسياسي، بعدما عبّرت جماهير سنغالية عن صدمتها ورفضها للقرار، معتبرة أن اللقب "سُلب خارج الملعب" بعدما حُسم ميدانياً لمصلحة منتخبها.

وطالبت الحكومة السنغالية الأربعاء، في بيان رسمي، بـ"إجراء تحقيق دولي مستقل بسبب شبهات فساد داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)"، وقالت المتحدثة باسمها ماري روز خادي فاتّو فاي: "ترفض السنغال بشكل قاطع هذه المحاولة غير المبررة لانتزاع لقبها، نحن نطالب بفتح تحقيق دولي مستقل بسبب شبهات فساد داخل الهيئات الإدارية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف). السنغال ستلجأ إلى جميع طرق الاستئناف المناسبة، بما في ذلك أمام الهيئات القضائية الدولية المختصة، لضمان تحقيق العدالة وإعادة الأولوية للنتيجة الرياضية".

من جانبه، كتب لاعب إيفرتون إدريسا غي على حسابه في خاصية الستوري بإنستغرام بياناً مقتضباً قال فيه: "الألقاب والكؤوس والميداليات... كلّ ذلك زائل. المهم حقاً أن يعود كلّ مشجع إلى وطنه وعائلته (في إشارة إلى المشجعين المعتقلين في المغرب)، لقد أظهر الشعب السنغالي معدنه الأصيل: كرامة في النصر، وكرامة في الشدائد. هذا هو جوهر التيرانغا. نعرف ما عشناه تلك الليلة في الرباط. ولن يستطيع أحد أن ينتزع ذلك منا، بإذن الله".

بدوره كتب رئيس الاتحاد السنغالي السابق للعبة أوغستين سنغور: "تجرأوا على فعل هذا، في انتهاكٍ صارخٍ لقوانين اللعبة! ستعترف أفريقيا والعالم بأبطال كأس أمم أفريقيا، ستحتفظ السنغال بكأسها مهما حدث، هذا أمرٌ مؤسفٌ للغاية لكرة القدم الأفريقية!".

وفي السياق عينه، نشر مدافع ليون الفرنسي، موسى نياكاتي، صورةً له مع الكأس خلال احتفالات التتويج على حسابه في إنستغرام، قبل أن يُضيف تعليقاً برسالة: "تعالوا واحصلوا عليها. إنهم مجانين!"، في إشارة إلى فرحة الجماهير في السنغال بالكأس وتمسكهم باللقب. ثم أتبع لاعب ليون ذلك برسالةٍ أخرى: "هذا ليس ذكاءً اصطناعياً، إنه حقيقي".

وتفاعل العديد من اللاعبين السنغاليين الآخرين مع القرار الذي اتخذه الاتحاد الأفريقي، حيث نشر حبيب ديارا صوراً له مع التاج الأفريقي وتفاعل جماهير بلاده مع الاحتفالات في دكار بعد العودة إلى البلاد حينها، في الوقت الذي أعاد فيه الحارس موري دياو نشر بيان زميله إدريسا غي، مع العلم أن الاتحاد السنغالي قرر التقدّم بطلب استئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي "كاس" في محاولة لاستعادة اللقب.

وكان منتخب السنغال قد حقق اللقب بعد فوزه بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية، رغم أنّه كان قد انسحب لمدة 15 دقيقة، بعد احتساب الحكم ركلة جزاء لمصلحة المغرب، قبل عودته لاستكمال المواجهة، التي شهدت إهدار إبراهيم دياز فرصة حسم اللقب قبل اختتام الوقت الأصلي، لكنه فشل في ترجمتها بشباك الحارس إدواردو ميندي، ليتجه الفريقان إلى شوطين إضافيين شهدا اهتزاز شباك الحارس ياسين بونو من طريق بابي غي.