ردود أفعال وتطورات مثيرة في أزمة منتخب مصر لكرة الطاولة

- قرر وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، تشكيل لجنة دائمة لمتابعة الانضباط والسلوكيات داخل المنتخبات، بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية، بعد أزمة عمر عصر ومحمود أشرف في منتخب تنس الطاولة. - فجّر عمر عصر أزمة كبيرة باتهامه رئيس اتحاد تنس الطاولة بالمجاملة في اختيار اللاعبين وعدم توفير الرعاية الطبية، مما أثار جدلاً واسعاً في الوسط الرياضي. - تعامل رئيس الاتحاد، أشرف حلمي، مع الأزمة بإحالة الثنائي للتحقيق، مع تأكيده على معاقبة عمر عصر بسبب سلوكه، بينما أثارت الأزمة الرأي العام بعد تداول فيديو للمشادة الكلامية.

قرر وزير الشباب والرياضة في مصر، أشرف صبحي، وفي أول رد فعل رسمي على أزمة ثنائي منتخب مصر لكرة الطاولة، عمر عصر ومحمود أشرف، تشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين من مختلف قطاعات الوزارة، تتولى التنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة ياسر إدريس، وكل الاتحادات الرياضية، لتكون معنية بمتابعة المواقف الانضباطية والسلوكية داخل المنتخبات والهيئات الرياضية.

ويأتي القرار بعدما تخطت أزمة عمر عصر ومحمود أشرف، لاعبي منتخب مصر لتنس الطاولة، حاجز المشادة الكلامية والمشهد المؤسف، وامتدت لتكشف النقاب عن أزمة مجاملات صارخة يعاني منها المنتخب في المقام الأول. وفجّر عمر عصر، نجم منتخب مصر لتنس الطاولة، بتحالفه مع زملائه اللاعبين، أزمة كبرى عندما اتهم أشرف حلمي، رئيس اتحاد تنس الطاولة، بالمجاملة في اختيارات لاعبي المنتخب والتدخل في صلاحيات الجهاز الفني، وكذلك عدم توفير رعاية طبية للفريق.

وأثارت شهادة عمر عصر، المتلفزة عبر برنامج "الكورة مع فايق" في قناة "إم بي سي مصر"، مفاجآت مدوية، تمثلت في اتهامه رئيس اتحاد تنس الطاولة بعدم توفير طبيب للمنتخب، بخلاف مجاملة نجله باختياره ضمن التشكيلة في بطولة أفريقيا، وإهمال توفير مقومات فنية للاعبين. وقال عمر عصر: "محمود أشرف، نجل رئيس اتحاد كرة الطاولة، رفض مصافحتي، وجلس يلعب في هاتفه المحمول، في واقعة أول مرة تحدث. افتحوا التصنيف المحلي لتعرفوا تصنيفه. لا يوجد مكان في الدنيا فيه رئيس اتحاد هو من يختار اللاعبين، ولا يوجد طبيب، ولا مدرب لياقة في المنتخب، وسبق أن تعرض محمود أشرف لعقوبات بسبب سوء السلوك في الدوري".

ولم تتوقف المعركة الكلامية عند حد تصريحات عمر عصر، بل امتدت لتشمل باقي زملائه الذين دعموا اتهاماته، مثل محمد البيلي ويوسف عبد العزيز. وتعامل أشرف حلمي، رئيس الاتحاد، بذكاء مع الأزمة، وقرر في أول رد فعل له إحالة الثنائي عمر عصر ومحمود أشرف للتحقيق، وكشف عن نيته معاقبة عمر عصر، بتأكيده في تصريحات متلفزة أن اللاعب أخطأ بالتلويح بعدم استكمال المباراة، والألفاظ التي استعملها في تعامله مع زملائه، كما أدان نجله محمود لعدم توجيه التحية إلى زميله، وشدد على أن العلاقة بين الثنائي جيدة.

وفرضت أزمة عمر عصر ومحمود أشرف نفسها على الرأي العام في أعقاب تداول فيديو يظهر خلاله عمر عصر ومحمود أشرف في مشادة كلامية مسيئة للرياضة المصرية. وبدأت الأزمة عندما رفض محمود أشرف تحية زميله قبل لقاء مصر ونيجيريا في البطولة الأفريقية التي أسدل الستار عليها في تونس مؤخراً، وتوعد عمر عصر زميله، وطالب بخروجه من مقاعد البدلاء، ولوح بورقة عدم استكمال المباراة ما لم يُخرج من الصالة.