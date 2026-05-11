ردة فعل لويس إنريكي تُظهر فرحاً بتتويج برشلونة

- فاجأ لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، الجميع بردة فعله بعد فوز فريقه على بريست، حيث أبدى سعادة كبيرة بفوز برشلونة بالكلاسيكو وتتويجه بلقب الدوري الإسباني، مما أثار دهشة الصحافيين والمشجعين. - انتشر فيديو ردة فعل إنريكي على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أظهر احتفاله بفوز برشلونة، رغم مغادرته النادي منذ سنوات بعد تحقيقه تسعة ألقاب محلية وأوروبية معه. - يُعتبر إنريكي من أفضل المدربين في تاريخ برشلونة، وما زال يحتفظ بمشاعر قوية تجاه النادي الكتالوني، مما يفسر رد فعله العاطفي على تتويج برشلونة.

فاجأ مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الإسباني لويس إنريكي (56 سنة)، الجميع بردة فعله بعد نهاية مباراة فريقه أمام بريست في بطولة الدوري الفرنسي، وذلك في أول تعليق على معرفته بنتيجة الكلاسيكو وتتويج نادي برشلونة بلقب بطولة الدوري الإسباني.

وتفوق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على نادي بريست بهدف نظيف، رافعاً رصيده إلى 73 نقطة في الصدارة بفارق ست نقاط عن نادي لانس الوصيف صاحب الـ67 نقطة، وخلال خروج المدرب الإسباني لويس إنريكي في المنطقة المختلطة الخاصة بالصحافيين، فاجأ جميع الصحافيين والمراسلين هناك بردة فعله على نتيجة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.

وسريعاً خلال مرور إنريكي في المنطقة المختلطة للصحافيين، سأل أحد الصحافيين عن النتيجة النهائية لمواجهة الكلاسيكو، ورد الصحافي عليه سريعاً بأن برشلونة تفوق بهدفين وتُوج بلقب الدوري، ليسير بسرعة ويرفع يده نحو الأعلى مع صرخة بسيطة وكأنه يحتفل بتحقيق النادي الكتالوني للقب الليغا على حساب النادي الملكي، في ردة فعل أثارت دهشة جميع من شاهد اللقطة.

وانتشر فيديو ردة فعل لويس إنريكي على فوز برشلونة بالكلاسيكو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصاً موقع إكس، حيث تحدث عنه المشجعون على أنها ردة فعل سعيدة على تتويج النادي الكتالوني، رغم أن لويس إنريكي غادر نادي برشلونة منذ سنوات بعد أن قاده بين عامي 2014 و2017، وحقق معه الكثير من الألقاب المحلية والأوروبية.

وحصد إنريكي مع برشلونة عندما دربه تسعة ألقاب محلية وأوروبية على الشكل التالي: (لقب الليغا مرتين، لقب كأس ملك إسبانيا ثلاث مرات، لقب السوبر الإسباني مرة واحدة، لقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، لقب السوبر الأوروبي مرة واحدة، ولقب مونديال الأندية مرة واحدة). ويُعد المدرب الإسباني من أفضل المدربين الذين قادوا نادي برشلونة سابقاً، وما زال المدرب يكنُّ المشاعر للنادي الكتالوني ولا يُمكنه إخفاء حُبه له، وردة فعله على فوز برشلونة بلقب الليغا أكبر دليل على ذلك.