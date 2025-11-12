رحيم ستيرلينغ وعائلته يتعرضان لسطو مسلح.. سرقة وتحقيقات

- تعرض النجم الإنكليزي رحيم ستيرلينغ وعائلته لسطو مسلح في منزله بلندن، حيث اقتحمت مجموعة من الملثمين المسكن أثناء وجودهم داخله، مما أثار قلقاً واسعاً في الأوساط الرياضية. - أكدت الشرطة البريطانية فتح تحقيق رسمي في الحادثة، وناشدت شهود العيان تقديم أي معلومات قد تساعد في تحديد هوية الجناة، بينما أكد متحدث باسم اللاعب أن الأسرة بخير. - لم تكن هذه الحادثة الأولى التي يتعرض لها ستيرلينغ، حيث سبق أن تعرض منزله للسرقة خلال بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

تعرض النجم الإنكليزي ولاعب نادي تشلسي، رحيم ستيرلينغ (30 سنة) وعائلته، لسطو مسلح خلال وجودهم داخل المنزل الواقع في ضواحي العاصمة البريطانية لندن، في حادثة سرقة جديدة يتعرض لها لاعب كرة قدم يلعب في بطولة البريمييرليغ. وذكرت صحيفة ديلي ميلي البريطانية، الأربعاء، أن حادث السطو المسلح على منزل نجم نادي تشلسي الإنكليزي، رحيم ستيرلينغ، تم خلال وجود عائلته بالداخل، إذ اقتحمت مجموعة من الملثمين المسكن.

وأكد متحدث باسم اللاعب في بيان رسمي نشرته الصحيفة البريطانية: "نؤكد أن رحيم ستيرلينغ تعرض لسرقة منزله في عطلة نهاية الأسبوع، كما نؤكد أنه وأطفاله كانوا موجودين بالمنزل وقت الحادث. ويسعدنا أن نؤكد أنه هو وأسرته بخير وسلام".

وأكدت الشرطة البريطانية في لندن أنها فتحت تحقيقاً رسمياً بحادثة السرقة، وناشدت شهود عيان كانوا في المكان تقديم أي معلومات ربما تساعد في تحديد هوية السارقين. ولم تكن هذه الحادثة الأولى التي تتعرض لها عائلة ستيرلينغ، إذ خلال بطولة كأس العالم 2022 في قطر اضطر اللاعب لمغادرة معسكر منتخب إنكلترا، بسبب تعرض منزله للسرقة وكانت عائلته في الداخل. ولم تذكر صحيفة ديلي ميلي البريطانية أي تفاصيل حول نتائج التحقيقات أو حجم المسروقات من منزل رحيم ستيرلينغ، بانتظار ما ستكشفه الصحف البريطانية في الأيام المقبلة حول الحادثة وماهية السرقات التي أخذها السارقون معهم.