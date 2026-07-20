رحيل كيفن كيغان.. أسطورة الكرة الإنكليزية وحائز الكرة الذهبية مرتين

- توفي كيفن كيغان، المدرب السابق لمنتخب إنكلترا ونجم ليفربول، عن عمر 75 عاماً بعد صراع مع السرطان، محاطاً بعائلته التي شكرت الفريق الطبي على دعمه. - بدأ كيغان مسيرته في سكونثورب وانتقل إلى ليفربول، حيث حقق نجاحات كبيرة، منها الفوز بالدوري الإنجليزي وكأس أوروبا، وهو اللاعب البريطاني الوحيد الذي فاز بالكرة الذهبية مرتين. - عُرف بشخصيته الحماسية ورفضه للتجاوزات في كرة القدم، وشارك في 63 مباراة دولية مع إنكلترا، مسجلاً 21 هدفاً.

توفي كيفن كيغان؛ المدرب السابق لمنتخب إنكلترا ونادي نيوكاسل، والحائز على جائزة أفضل لاعب في أوروبا مرتين، والنجم البارز في فريق ليفربول، الذي توّج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز وبطولة أوروبا مرات عدّة في سبعينيات القرن الماضي، عن عمر ناهز 75 عاماً، الاثنين.

وكشفت عائلة كيغان في يناير/ كانون الثاني عن إصابته بالسرطان، وفي يونيو/ حزيران الماضي كشف بنفسه عن وصول المرض إلى المرحلة الرابعة، وهي المرحلة الأكثر تقدماً. وجاء في بيان للعائلة: "ببالغ الحزن والأسى، نعلن وفاة كيفن كيغان عن عمر ناهز 75 عاماً. كان كيفن يُكافح السرطان، وكان محاطاً بزوجته وبناته في لحظاته الأخيرة. كان كيفن، الحائز على جائزة الكرة الذهبية مرتين، زوجاً وأباً وجَدّاً محبوباً. تتقدم العائلة بالشكر الجزيل للفريق الطبي الرائع الذي أشرف على علاج كيفن على كل ما قدموه من دعم".

وبحسب تقرير صحيفة ذا غارديان البريطانية، فقد بدأ كيغان مسيرته الكروية في نادي سكونثورب، قبل أن ينتقل إلى ليفربول مقابل 33 ألف جنيه إسترليني فقط عام 1971. وواصل "الملك كيفن" مسيرته ليحرز لقب دوري الدرجة الأولى ثلاث مرات، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنكليزي، وكأس الاتحاد الأوروبي مرتين، وكأس أوروبا عام 1977. ويُعد كيغان اللاعب البريطاني الوحيد الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية مرتين. ولم يكن اللاعب ذو القامة القصيرة (173 سنتيمتراً) والروح القتالية العالية، موهبة فطرية، كما اعترف بنفسه، لكن كونه ابن عامل مناجم في جنوب يوركشاير دفعه إلى العمل الجاد، والتواضع، وعدم التهرب من أي تحدٍ، وهي صفات جعلته محبوباً لدى الجماهير.

2 - Kevin Keegan is the only English player to win the Ballon d'Or on multiple occasions, claiming the title in 1978 & 1979.



Legend. pic.twitter.com/QgRwmdTrdM — OptaJoe (@OptaJoe) July 20, 2026

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وعُرف كيغان بشخصيته الحماسية، إذ لم يكن يخفي انفعالاته أبداً، واشتهر بطرده في مباراة الدرع الخيرية عام 1974 بعد اشتباكه مع لاعب ليدز يونايتد بيلي بريمنر، كما عُرف بطبعه الحاد ورفضه ما كان يعتبره تجاوزات في عالم كرة القدم. وحصل كيغان على لقب أفضل لاعب كرة قدم أوروبي مرتين خلال فترة لعبه مع نادي هامبورغ الألماني، ثم عاد إلى إنكلترا ليلعب مع ساوثهامبتون ونيوكاسل قبل اعتزاله اللعب عام 1984. ولعب الراحل 63 مباراة دولية مع منتخب إنكلترا، مسجلاً 21 هدفاً، وشارك في كأس العالم 1982، كما كان قائداً للمنتخب في بطولة أمم أوروبا 1980.