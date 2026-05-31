رحيل غوارديولا يبعثر مشروع "السيتي".. نجوم مستعدون لمغادرة النادي

- رحيل بيب غوارديولا عن مانشستر سيتي بعد عشرة مواسم ناجحة، حيث قاد الفريق لتحقيق الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي، يفتح الباب لتغييرات كبيرة في الفريق. - غوارديولا كان له دور محوري في تشكيل الفريق واتخاذ القرارات الحاسمة بشأن اللاعبين، مما أدى إلى مغادرة نجوم كبار مثل كيفن دي بروين وأغويرو. - مع اقتراب تعيين المدرب الجديد إنزو ماريسكا، قد يشهد الفريق انتقالات كبيرة، حيث يُتوقع رحيل لاعبين مثل روبن دياز وإيرلينغ هالاند وفيل فودن.

دخل مانشستر سيتي الإنكليزي، مرحلة جديدة في مسيرته، بعد رحيل مدربه الإسباني، بيب غوارديولا (55 عاماً) عن النادي عقب عشرة مواسم من المجد، قاد خلالها الفريق إلى أفضل المراتب وحصد الكثير من التتويجات على رأسها الدوري الإنكليزي لأكثر من مرة، ودوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي. وفي انتظار الإعلان الرسمي عن المدرب الجديد، الذي أكدت تقارير أنه الإيطالي إنزو ماريسكا، فإن النادي مقبل على تغييرات كثيرة تهمّ نجوم الفريق أساساً.

وكان غوارديولا عنصراً مهماً في مشروع "السيتي" وصاحب القرار الأول في النادي، بما أنه تمتّع بصلاحيّات واسعة في الميركاتو وكذلك كان له القرار النهائي بشأن استمرار النجوم، فقد غادر تباعاً عدد كبير من اللاعبين، بعد أن وضعهم غوارديولا خارج حساباته مثل كيفن دي بروين ويحيى توري وأغويرو رغم وزنهم الكبير في الفريق، ولكن المدرب الإسباني اختار في كل مناسبة إعادة تشكيل الفريق، حسب مشروعه الرياضي.

وبرحيل غوارديولا عن الفريق، فإن عدداً من لاعبي مانشستر سيتي مستعدون لخوض التحدي مع أندية جديدة، مثل المدافع روبن دياز الذي قد ينضمّ إلى إنتر ميلان الإيطالي، كما أن ريال مدريد عاد ليُلاحق إيرلينغ هالاند، ويبدو فيل فودن متحمساً بدوره للرحيل عن النادي بحثاً عن فرصة أفضل، إضافة إلى الهولندي تيجاني رندرز، الذي قد ينتقل إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

وفي انتظار شروع المدرب الجديد في مهمته، فإن مانشستر سيتي قد يفقد حضوره القوي في الميركاتو، بما أن غوارديولا لعب دوراً كبيراً في حسم الكثير من الصفقات عبر إقناع اللاعبين، وكذلك فإن الفريق قد يخسر نجوماً في الميركاتو الصيفي، بما أن الفريق في صورته الحالية حمل بصمة المدرب الكتالوني.