رحيل زاناردي.. بطل ألهم العالم وحوّل المأساة إلى نجاح

- أليكس زاناردي، السائق السابق في "فورمولا 1"، توفي عن عمر 59 عاماً، تاركاً وراءه إرثاً رياضياً وإنسانياً ملهماً بعد فقدانه ساقيه في حادث عام 2001 وتحوله إلى رمز عالمي في الرياضات البارالمبية. - زاناردي حقق نجاحاً باهراً في رياضة الدراجات البارالمبية، حيث فاز بأربع ميداليات ذهبية في الألعاب البارالمبية في لندن 2012 وريو 2016، مما جعله رمزاً للإرادة والتحدي. - وفاته أثارت حزناً واسعاً في إيطاليا والعالم، حيث وصفته الشخصيات البارزة بأنه بطل حقيقي ورمز للشجاعة، مع إرث يتجاوز حدود الرياضة ليصبح قصة إنسانية ملهمة.

فُجع الوسط الرياضي في إيطاليا والعالم بوفاة السائق السابق في "فورمولا 1" أليكس زاناردي عن عمر ناهز 59 عاماً، بعدما أعلنت عائلته نبأ رحيله مساء الجمعة، في خبر طغى عليه الحزن نظراً إلى المسيرة الاستثنائية التي عاشها على الصعيد الرياضي، وقصة إلهامه على المستوى الإنساني، وذلك بعدما فقد قدميه خلال أحد السباقات.

وجاء في بيان صادر عن مؤسسة "أوبييتيفو 3" التي أسسها زاناردي لدعم رياضات ذوي الإعاقة، أن وفاته حصلت بشكل مفاجئ، وأنه رحل بهدوء وسط عائلته ومحبيه، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول الأسباب، ما فتح الباب أمام موجة واسعة من ردات الفعل في الأوساط الرياضية والإيطالية.

وارتبط اسم زاناردي لعقود بالتحدي، حيث لم يكن مجرد بطل سابق في سباقات السرعة، بل تحوّل بعد حادث مأساوي عام 2001 إلى رمز عالمي في الرياضات البارالمبية؛ ففي ذلك العام، وبينما كان يشارك في سباق ضمن بطولة "إندي كار" على حلبة لاوزيتسرينغ الألمانية، تعرّض لحادث مروع بعد اصطدام سيارته بسيارة أخرى كانت تسير بسرعة تفوق 300 كلم/س، ما أدى إلى بتر ساقيه وإنهاء مسيرته في عالم "فورمولا 1" التي خاضها بين 1991 و1994 ثم في 1999.

Ci sono campioni che vincono trofei e campioni che insegnano a vivere. Alex #Zanardi ci ha mostrato che il limite non è un muro, ma solo un orizzonte da spostare. 💔

وعاد زاناردي بطريقة أكثر إلهاماً عبر رياضة الدراجات البارالمبية، ليكتب فصلاً جديداً من النجاح تُوّج فيه بأربع ميداليات ذهبية في الألعاب البارالمبية، اثنتان في لندن 2012 ومثلهما في ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016، ليصبح أحد أبرز رموز الإرادة في تاريخ الرياضة الحديثة.

وفي عام 2020، تعرّض لحادث جديد وخطير في أثناء مشاركته في سباق للدراجات اليدوية في توسكانا، ما أدخله في سلسلة طويلة من العمليات الجراحية قبل أن تتدهور حالته لاحقاً حتى إعلان وفاته.

وأثار خبر وفاته موجة واسعة من الحزن في إيطاليا، حيث وصفته رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بأنه "بطل حقيقي حوّل الألم إلى قوة"، فيما اعتبره الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا شخصية استثنائية ستبقى راسخة في ذاكرة البلاد، بينما قال الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) إن زاناردي سيبقى رمزاً للشجاعة والتحدّي، وشددت اللجنة البارالمبية الدولية على أن إرثه تجاوز حدود الرياضة، ليصبح قصة إنسانية ألهمت العالم.