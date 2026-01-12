رحيل رولاند كوربيس... من لاعب إلى مدرب ومحلل كروي

- توفي رولاند كوربيس، أحد أبرز وجوه كرة القدم الفرنسية، عن عمر 72 عاماً، بعد مسيرة حافلة كلاعب ومدرب ومحلل رياضي، حيث بدأ مسيرته في مرسيليا وحقق نجاحات مع موناكو وتولون. - قاد كوربيس فرقاً عديدة، منها مرسيليا وبوردو وتولوز، وبلغ نهائي كأس الاتحاد الأوروبي مع مرسيليا عام 1999، كما درب في الخليج العربي وأندية أخرى، وحقق نجاحات مع اتحاد العاصمة الجزائري. - رغم نجاحاته، واجه كوربيس تحديات قانونية تتعلق بالاحتيال الضريبي وسوء الإدارة، لكنه استمر في العمل كمحلل رياضي حتى وفاته.

فقدت كرة القدم الفرنسية، اليوم الاثنين، رولاند كوربيس أحد أبرز الوجوه في تاريخ اللعبة هناك عن عمرٍ يناهز 72 عاماً، بعدما بدأ مسيرته لاعباً في مركز الدفاع ثم مدرباً، وبعدها محللاً رياضياً في مجال الإعلام مع مجموعة "RMC Sport"، التي أعلنت رحيله.

وفارق كوربيس الحياة اليوم الاثنين 12 يناير/ كانون الثاني 2026، وهو الذي وُلد في مدينة مرسيليا الفرنسية في 12 أغسطس/ آب 1953، واشتهر بلكنته الجنوبية رغم ابتعاده لسنوات عن المكان الذي عرف بدايته في عالم كرة القدم مع نادي مرسيليا في عام 1971، ليحقق لقب الدوري عام 1972، قبل أن يرحل إلى صفوف نادي أجاكسيو ثم أولمبياكوس اليوناني، ليعود في وقتٍ لاحق إلى فرنسا من بوابة سوشو، ثم موناكو الذي ظفر معه بلقبين في الدوري المحلي عامي 1978 و1982، قبل أن يقرر الاعتزال بقميص نادي تولون سنة 1985.

وبعد نهاية رحلته لاعباً، اتجه صوب عالم التدريب الذي استمر فيه طويلا لمدة 35 عاماً تقريباً، فقاد تولون ثم مرسيليا، وبعدها بوردو وتولوز، ومن ثم مرسيليا مجددا، وبلغ معه نهائي كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حالياً) عام 1999، لكنه اصطدم بأسماء مميزة للغاية كانت تدافع يومها عن ألوان بارما الإيطالي، أمثال الحارس جيانلويجي بوفون، والمدافع الفرنسي ليليان تورام، والإيطالي فابيو كانافارو، والأرجنتيني خوان سيباستيان فيرون، وباولو فانولي، وهيرنان كريسبو، وإنريكو كييزا، وهو الأمر الذي حال دون رفعه التاج القاري.

وفي عام 2000، قاد كوربيس نادي لانس ثم أجاكسيو، قبل أن يتجه صوب منطقة الخليج العربي للعمل فترة قصيرة مع نادي الوحدة الإماراتي، ليغادره سريعا إلى نادي ألانيا ثم أجاكسيو، وبعدها مونبلييه، ثم منتخب النيجر وسيون السويسري، ولاحقاً كلّ من اتحاد العاصمة الجزائري، ومونبلييه، وأخيراً نادي رين في عام 2016، ليتجه إثرها إلى العمل في التحليل، حيث اشتهر بلكنة سكان مدينة مرسيليا عبر راديو "RMC".

ويحظى المدرب كوربيس بذكرى طيبة خلال تجربته مع نادي اتحاد العاصمة الجزائري، بعدما حقق بصحبته في موسم 2012-2013 لقب الكأس المحلية، وكذلك بطولة العرب للأندية على حساب العربي الكويتي بنتيجة 3-2، مع العلم أن المدرب الفرنسي عاش لحظات عصيبة أثرت على صورته العامة، حين صدرت بحقه أحكام بالسجن تتعلق بقضايا فواتير وهمية واحتيال ضريبي في عامي 1995 و1997، في مسألة "الصندوق الأسود" لنادي تولون، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بالاختلاس وسوء الإدارة في نادي مرسيليا.