رحلة لوكلير مع فيراري تنتهي قريباً.. ووكيله يحدد شروط الاستمرار

- ينتهي عقد شارل لوكلير مع فيراري بنهاية العام المقبل، ولم تبدأ المفاوضات لتمديده، مما يثير الشكوك حول مستقبله مع الفريق، خاصة مع التعاقد مع لويس هاميلتون الذي لم يحقق النتائج المرجوة. - وكيل أعمال لوكلير، نيكولا تود، أشار إلى أن السائق قد يبحث عن فريق آخر إذا لم تتحقق شروطه مع فيراري، خاصة بعد موسم مخيب رغم تألقه في السابق. - لوكلير يعبر عن إحباطه من أداء سيارة فيراري، مما يفتح الباب أمام احتمالات انتقاله لفريق آخر يضمن له المنافسة على المراتب الأولى.

ينتهي عقد السائق شارل لوكلير (27 عاماً)، من إمارة موناكو، مع فريق فيراري، بنهاية العام المقبل، ولم يُبادر الفريق الإيطالي بمفاوضة سائقه من أجل تمديد العقد، ما يُثير شكوكاً بخصوص مستقبل لوكلير مع الفريق، خاصة أنه يُعتبر السائق الأول في الفريق في المواسم الأخيرة، رغم التعاقد مع البريطاني لويس هاميلتون (40 عاماً)، بطل العالم في "فورمولا 1" خلال سبع مناسبات سابقة، الذي كان حصاده أضعف من زميله في الفريق، ويواجه انتقادات قوية، وسبق له أن عبّر عن غضبه من أداء سيارته في العديد من المناسبات.

وألمح وكيل أعمال لوكلير، نيكولا تود، في تصريحات نقلها موقع أوتو جير الفرنسي، أمس الأحد، إلى أن مستقبل سائق إمارة موناكو قد لا يكون مرتبطاً بشكل كبير بفريق فيراري، وأنه قد يبحث عن فريق آخر إذا لم تتوفر الشروط التي يطمح إليها مع فريقه الحالي بما يضمن له التألق في منافسات بطولة العالم، خاصة أن حصاده هذا الموسم كان مخيباً، رغم أنه كان متألقاً في الموسم الماضي، وجعل فيراري تنافس على بطولة الصانعين مع مكلارين إلى حدود المراحل الأخيرة من الموسم.

وأشار تود إلى أن موكله يطمح إلى الحصول على سيارة تنافسية قادرة على إهدائه فرصاً من أجل التألق وحصد أفضل النتائج، وهو أمر لا توفره سيارة فيراري حالياً، إذ فشل الثنائي هاميلتون ولوكلير في الفوز، خلال مختلف مراحل موسم 2025، كما أن "فيراري" كانت عاجزة عن الصمود أمام قوة فريق مكلارين، الذي تُوج ببطولة العالم للصانعين قبل جولات من نهاية المنافسة، وكذلك "مرسيدس" و"ريد بول".

وسيطر الإحباط على لوكلير، بعد السباق الأخير، الذي أقيم في سنغافورة، إذ قال في تصريحات إعلامية: " لسوء الحظ، ليس لدينا سيارة سباق قادرة على المنافسة مع السائقين في المقدمة". وهذه التصريحات تؤكد الصعوبات التي يجدها لوكلير أو هاميلتون في طريق المنافسة على المراتب الأولى، وقد تتوفر أمام شارل لوكلير الكثير من الفرص، في حال قرّر الرحيل عن "فيراري"، بما أنه يقدم مستويات جيدة، ولكن لسوء حظّه فإن أداء السيارة في المواسم الأخيرة كان كارثياً.