رحلة الحكم نيبيرغ.. من متجر المواد الغذائية إلى أضواء مونديال 2026

- غلين نيبيرغ، الحكم السويدي البالغ من العمر 37 عامًا، سيقود مباراة إسبانيا والنمسا في دور الـ32 من كأس العالم 2026، بعد أن أدار سابقًا مباريات مهمة للمنتخب الإسباني، بما في ذلك الفوز على ألبانيا والتعادل مع هولندا. - نيبيرغ، الذي بدأ مسيرته في التحكيم بعد العمل في متاجر إيكا والتعليم، يتميز بشغفه بكرة القدم وطقوسه الفريدة، مثل عقد رباط حذائه ثلاث مرات، ويؤمن بأهمية الوضوح والاعتراف بالأخطاء في التحكيم. - أدار نيبيرغ هذا الموسم مباريات لأندية إسبانية مثل أتلتيكو مدريد وبرشلونة، وستكون مباراة الخميس في لوس أنجليس هي الثالثة له في كأس العالم، والأولى مع منتخبات أوروبية.

سيدير الحكم السويدي غلين نيبيرغ (37 عاماً) مباراة إسبانيا والنمسا في لوس أنجليس، المقررة مساء الخميس (الساعة 10 مساءً بتوقيت القدس المحتلة)، لحساب دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وسيلتقي الحكم السويدي، منتخب إسبانيا مجدداً، بعد أن أدار له مباراتين سابقتين، الأولى كانت في بطولة أمم أوروبا 2024، حيث فاز المنتخب الإسباني على ألبانيا بهدف دون رد. أما الثانية فكانت التعادل 2-2 مع هولندا في روتردام، ضمن ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025، وفي تلك المباراة، طرد نيبيرغ اللاعب الهولندي هاتو لتدخله العنيف على كوكوريلا، قبل عشر دقائق من نهاية المباراة.

وبحسب تقرير صحيفة ماركا الإسبانية، الأربعاء، فإن نيبيرغ هو حكم دولي منذ عام 2016، وفي دوري الدرجة الأولى السويدي منذ عام 2013، وهذه هي مشاركته الأولى في كأس العالم، كما سبق له إدارة مباريات مع مدرب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، وذلك في لقاء إسبانيا ضد البرتغال التي خسرها الأول 1-0 في نصف نهائي بطولة أوروبا تحت 21 سنة 2021. وسبق له أن أدار مباراة أخرى في سبتمبر/أيلول 2017، عندما كان سيلاديس مدرباً لمنتخب تحت 21 سنة، حيث فاز المنتخب الإسباني 1-0 على إستونيا، وستكون هذه ثاني مباراة له كحكم مع منتخب النمسا، بعد مباراته الأولى التي خسرها 3-2 أمام رومانيا في كلاغنفورت في سبتمبر/أيلول 2020، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

نيبيرغ.. من متجر المواد الغذائية إلى التحكيم

اتجه نيبيرغ إلى التحكيم بدافع شغفه بكرة القدم وعمله كمدرس، فبعد إتمام دراسته، بدأ العمل في سلسلة متاجر إيكا، عملاق المواد الغذائية السويدي، ثم انتقل إلى مجال العزل الحراري، قبل أن يدخل النظام التعليمي كمدرّس بديل، وهناك قرر أن يكرّس نفسه بالكامل ليصبح حكماً من النخبة. وفي منزله، كانت كرة القدم دائماً جزءاً أساسياً من حياته، حيث كان والده حكماً معتمداً من فيفا أيضاً. وقال نيبرغ في تصريح صحافي سابق، إنه كان يجلس أمام التلفاز أيام السبت لمشاهدة المباريات من الظهر حتى الحادية عشرة ليلاً، لكنه اضطر لتغيير هذه العادة بعد أن رُزق بأطفاله.

وللحكام طقوسهم الخاصة، فإلى جانب روتين دراسة الفرق والاجتماع مع طاقم التحكيم قبل ساعتين من انطلاق المباراة، لدى نيبرغ طقسه المميز، فهو يعمل على عقد رباط حذائه، ثلاث عقد ثم يُدخله إلى داخل الحذاء، في طقس وصفه التقرير بالغريب. وعن صفات الحكم المثالي، قال نيبيرغ: "الوضوح والصراحة. بغض النظر عن مستوى المباراة، من المهم أن تعترف بخطئك وتعتذر عنه. حينها سيصدقك معظم اللاعبين".

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وأدار نيبيرغ هذا الموسم ثلاث مباريات لأندية إسبانية: تعادل أتلتيكو مدريد 3-3 مع بروج في التصفيات التمهيدية لأبطال أوروبا، وخسارة برشلونة 2-1 أمام نيوكاسل في دور المجموعات، وهزيمة سيلتا فيغو 3-0 أمام فرايبورغ في ربع نهائي الدوري الأوروبي. وستكون مباراة الخميس في لوس أنجليس، هي الثالثة له في كأس العالم، والأولى له مع منتخبات أوروبية، كونه في المرحلة الأولى، أدار مباراتي غانا وبنما (1-0) وساحل العاج وكوراساو (2-0).