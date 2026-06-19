رحلات المونديال المكلفة بيئياً... أرقام صادمة عن طائرة إنفانتينو

- أظهرت دراسة من منصة غرينلي أن انبعاثات الكربون الناتجة عن سفر جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، خلال كأس العالم 2026 تعادل البصمة الكربونية السنوية لشخص عادي في ساعة طيران واحدة فقط. - يتوقع أن تنبعث من طائرة إنفانتينو ما بين 300 و500 طن من ثاني أكسيد الكربون خلال البطولة، وقد تصل إلى 900 طن عند احتساب الآثار غير المباشرة، ما يعادل انبعاثات 150 إلى 250 مشجعاً. - تشير التقديرات إلى أن كأس العالم 2026 قد تكون الأكثر تلويثاً للبيئة في التاريخ، حيث يبلغ متوسط البصمة الكربونية للمباراة الواحدة نحو 75 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون.

قامت منصة غرينلي، وهي منصة عالمية لحساب انبعاثات الكربون للمؤسسات والشركات، بدراسة الانبعاثات المرتبطة بسفر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو (56 عاماً) خلال كأس العالم 2026.

وبيّن التقرير، أنه خلال ساعة واحدة فقط من الطيران على متن طائرته خاصة، يعادل رئيس فيفا البصمة الكربونية السنوية لشخص عادي. وخلال البطولة، يتنقل إنفانتينو بشكل مكثف، في محاولة لحضور ما يصل إلى مباراتَين يومياً، وهو هدف طموح نظراً للمسافات الكبيرة بين الملاعب في الدول الثلاث المستضيفة للبطولة (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك). وكشف تقرير غرينلي، أن "ما بين 300 و500 طن من ثاني أكسيد الكربون ستُنبعث من طائرة إنفانتينو خلال البطولة بأكملها، وقد يرتفع إلى 900 طن عند احتساب الآثار غير المباشرة للطيران، وهو ما يعادل البصمة الكربونية السنوية لما بين 35 و55 شخصاً عادياً، أو ما يعادل انبعاثات 150 إلى 250 مشجعاً يسافرون ذهاباً وإياباً لحضور البطولة.

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وبشكل عام، تشير التقديرات إلى أن كأس العالم 2026 قد تكون الأكثر تلويثاً للبيئة في التاريخ، إذ يبلغ متوسط البصمة الكربونية للمباراة الواحدة نحو 75 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل الانبعاث السنوي لنحو 8 آلاف شخص، لكل مباراة من مباريات البطولة البالغ عددها 104 مباريات.