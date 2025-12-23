- أبدى ربيع ياسين ارتياحه لفوز منتخب مصر على زيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية، مشيرًا إلى أهمية الفوز في البداية رغم الأداء المتواضع، مع ضرورة معالجة السلبيات قبل مواجهة جنوب أفريقيا. - أكد ياسين على أهمية ترابط الخطوط وتجنب الارتباك الدفاعي الذي كاد يكلف المنتخب أهدافًا إضافية، مشددًا على ضرورة تحسين استغلال الفرص التهديفية. - أشار إلى أن التجمع الحالي سيزيد من الانسجام بين اللاعبين، مع ثقته في قدرة المنتخب على التتويج باللقب القاري، مستبعدًا استبعاد مصر من المنافسة.

أبدى ربيع ياسين قلب دفاع النادي الأهلي وقائد منتخب مصر السابق، ارتياحه بعد الفوز الذي حققه منتخب "الفراعنة" على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف، في المباراة الأولى للمنتخب بالنسخة الحالية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في المغرب.

وقال المدير الفني لمنتخب مصر للشباب السابق، في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد": "المنتخب المصري كان في حاجة إلى تحقيق الفوز في ضربة البداية بغض النظر عن الأداء والناحية الفنية، وهذا ما تحقق، ولكن انتزاع النقاط الثلاث لا بد ألا يُغفِل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن عن بعض السلبيات وأوجه القصور، التي من السهل تفاديها في المواجهة المقبلة الصعبة أمام جنوب أفريقيا، في ظل وجود مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات وثقافة الفوز بالبطولات والتعامل مع المواقف الصعبة والضغط الجماهيري، ومن بينهم محمد صلاح أحد أفضل لاعبي العالم وهداف ليفربول الإنكليزي، بجانب عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي الإنكليزي".

وتابع ربيع ياسين: "أهم ملاحظاتي تتمثل في ترابط الخطوط، بجانب الارتباك الدفاعي الذي تسبب في هدف التقدم لزيمبابوي، وكاد أن يتسبب في أكثر من هدف آخر للمنافس، كما أن إهدار فرص التهديف السهلة من الأمور السلبية التي شابت أداء منتخب مصر على مدار شوطي المواجهة".

وأضاف: "التجمع الحالي سيرفع من درجة الانسجام المعنوي والخططي بين اللاعبين، وبالتالي سيتمكن حسام حسن من علاج الجوانب السلبية. أثق في قدرة المجموعة الحالية على التتويج باللقب القاري، ومن غير المنطقي استبعاد منتخب مصر (صاحب الألقاب السبعة) من المنافسة الشرسة في أي نسخة من بطولات الكان".

وختم ربيع ياسين: "منتخبات الشمال الأفريقي، ومن بينها منتخب المغرب، الدولة المستضيفة، تظهر بقوة أكثر في كأس العالم، والأمر يختلف في بطولة الأمم الأفريقية، كنت أتوقع فوزاً كاسحاً لمنتخب المغرب على جزر القمر في اللقاء الافتتاحي، ولكن فاز بهدفين فقط".