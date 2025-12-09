ربع نهائي كأس العرب 2025: جميع المباريات ومواعيدها

- تأهلت منتخبات فلسطين، سورية، المغرب، السعودية، الأردن، الإمارات، الجزائر، والعراق إلى ربع نهائي كأس العرب "فيفا قطر 2025"، حيث حقق المنتخب الأردني العلامة الكاملة. - تنطلق مواجهات ربع النهائي يوم الخميس، حيث يلتقي المغرب وسورية في استاد خليفة الدولي، بينما يواجه فلسطين السعودية في استاد لوسيل، مع توقعات بتأهل المغرب والسعودية. - تستمر المنافسات يوم الجمعة بمواجهة الأردن والعراق في ملعب المدينة التعليمية، وتختتم بلقاء الجزائر والإمارات في استاد البيت، مع ترشيح الجزائر للتأهل.

اختُتمت منافسات دور المجموعات من كأس العرب "فيفا قطر 2025"، بتأهل منتخبات فلسطين وسورية والمغرب والسعودية والأردن والإمارات والجزائر والعراق إلى ربع النهائي، إذ نجح منتخب واحد في الحصول على العلامة الكاملة وهو المنتخب الأردني، لتفتح الآن المنتخبات منافسات ربع النهائي بمواعيد ستكون مثيرة.

وتنطلق مواجهات ربع النهائي يوم الخميس بلقاء سيُقام في استاد خليفة الدولي، الساعة 17:30، بتوقيت القدس المحتلة، ويجمع منتخب المغرب متصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، بمنتخب سورية، صاحب الوصافة في المجموعة الأولى برصيد خمس نقاط، ولم يعرف المنتخبان الخسارة في الدور الأول، ورغم ذلك فإن فرص المغرب في التأهل تبدو أوفر منطقياً بحكم قيمة نتائج هذا المنتخب في آخر البطولات التي شارك فيها.

وتجمع مواجهة ربع النهائي الثانية في استاد لوسيل الساعة 20:30، بين منتخب فلسطين متصدر ترتيب المجموعة الأولى بخمس نقاط، والمنتخب السعودي الذي حصد ست نقاط، ولكنه حل ثانياً في مجموعته الثانية بعد خسارته أمام المنتخب المغربي في اللقاء الثالث، ولكن المنتخب السعودي يدخل اللقاء بدوره بفرص أكبر في التأهل بحكم وجود عددٍ من النجوم في صفوفه.

وتتواصل منافسات ربع النهائي يوم الجمعة، بلقاء ثالث في ملعب المدينة التعليمية الساعة 17:30، ويجمع منتخب الأردن متصدر المجموعة الثالثة بالمنتخب العراقي، في قمة قوية بعد المباريات الأخيرة بين المنتخبين في تصفيات كأس العالم، وبالتالي سنشهد إثارة كبيرة، وهي من بين أفضل المباريات في هذه النسخة من حيث التنافس المرتقب، باعتبار تقارب المستوى وكذلك وجود لاعبين من الأردن في الدوري العراقي.

وتُختتم مباريات ربع النهائي بلقاء بين الجزائر والإمارات في استاد البيت الساعة 20:30، ومبدئياً يلوح حامل اللقب، مرشحاً قوياً للتأهل بعد العروض التي قدمها في الدور السابق، إذ سيحاول التقدم أكثر في المسابقة، خاصة أنه لم يعرف الخسارة في هذه النسخة لحدّ الآن، إضافة إلى أن منتخب الإمارات واجه صعوبات قبل حسم التأهل.