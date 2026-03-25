- أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا عن مسار سهل للأهلي السعودي، بينما يواجه الهلال السعودي والسد القطري تحديات صعبة بمواجهة فيسيل كوبي الياباني القوي في ربع النهائي. - الأهلي والدحيل القطري يملكان فرصة ذهبية للوصول إلى نصف النهائي، حيث سيواجه الفائز من المواجهة السعودية-القطرية نادي جوهور دال التعظيم الماليزي. - المواجهات الأخرى تشمل الاتحاد السعودي ضد الوحدة الإماراتي، وبوريرام التايلاندي ضد الفائز من تركتور الإيراني وشباب الأهلي دبي، مع تأجيل مباريات دور الـ16 بسبب التوترات الإقليمية.

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، اليوم الأربعاء، والتي أسفرت عن مسار سهل لنادي الأهلي السعودي بطل النسخة الماضية، في وقت لن يكون مسار الهلال السعودي والسد القطري سهلاً أبداً، إذ تنتظر أحدهما قمة قوية.

وأسفرت القرعة التي أجراها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن مواجهة فريق فيسيل كوبي الياباني القوي والمرشح للذهاب بعيداً في دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم، الفائز من مواجهة دور الـ16 من منافسات المنطقة الغربية، بين الهلال السعودي والسد القطري، وبالتالي لن تكون مواجهة الدور ربع النهائي سهلة بالنسبة للناديين السعودي والقطري.

في المقابل يملك كل من نادي الأهلي بطل النسخة الماضية والدحيل القطري فرصة ذهبية لمتابعة الرحلة المميزة والوصول إلى الدور نصف النهائي في نسخة دوري أبطال آسيا 2025-2026، إذ إن الفائز من المواجهة السعودية-القطرية سيواجه نادي جوهور دال التعظيم الماليزي المتأهل بشكل مفاجئ من منافسات المنطقة الشرقية.

أما المواجهة الثالثة من الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا للنخبة، فستكون بين الفائز من مباراة الاتحاد السعودي والوحدة الإماراتي وفريق ماتشيدا زيلفيا الياباني، في وقت ستجمع المواجهة الرابعة في نفس الدور فريق بوريرام التايلاندي مع الفائز من مواجهة تركتور الإيراني وشباب الأهلي دبي.

يُذكر أن مواجهات دور الـ16 في المنطقة الغربية وهي (الهلال السعودي أمام السد القطري) و(الأهلي السعودي أمام الدحيل القطري)، و(الاتحاد السعودي أمام الوحدة الإماراتي)، و(تركتور الإيراني أمام شباب أهلي دبي)، لم تُلعب بعد بسبب الحرب المندلعة حالياً في المنطقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة ثانية، والتي أدت إلى إيقاف كل النشاطات الرياضية لا سيما مسابقات كرة القدم.