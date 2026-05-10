رايا درع أرسنال بتصدٍّ للذكرى أنقذ لقب الدوري الإنكليزي

- انتصر أرسنال على ويستهام يونايتد بهدف نظيف في مباراة مثيرة، حيث تألق الحارس ديفيد رايا بحفاظه على نظافة شباكه، مما ساهم في تعزيز صدارة الفريق بفارق 5 نقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز. - لعب لياندرو تروسار دور البطل بتسجيله هدف الفوز، بعد غياب طويل عن التسجيل منذ ديسمبر 2025، مما جعله رجل المباراة في الأسبوع السابق أمام فولهام. - يسعى أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا لتحقيق اللقب الرابع عشر في تاريخه، بعد آخر تتويج في موسم 2003-2004 تحت قيادة أرسين فينغر.

انتصر نادي أرسنال على نظيره ويستهام يونايتد بهدف من دون مقابل، في الأسبوع السادس والثلاثين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم على استاد لندن بصعوبة كبيرة، بعد مباراة مثيرة حبست الأنفاس حتى اللحظات الأخيرة، حيث كان أصحاب الدار قريبين في عدة أوقات من هز شباك الحارس الإسباني ديفيد رايا، الذي ارتدى "الدرع" محافظاً على نظافة شباكه التي ساهمت في حصد النقاط الثلاث والبقاء بفارق 5 نقاط في صدارة ترتيب "البريمييرليغ"، ليعزز الغانرز حظوظهم في حصد اللقب المحلي.

وأنقذ رايا مرماه خلال المباراة في ثلاث مناسبات، لكن أبرزها كانت في الدقيقة 77 من عمر المواجهة، حين وقف سداً منيعاً أمام اللاعب البرتغالي ماتيوس فيرنانديز، وذلك بعدما انفرد صاحب الـ21 عاماً بحارس الغانرز، لكن ردة فعل حامي عرين برينتفورد سابقاً كانت استثنائية، بعدما استطاع إيقاف الكرة وإبعاد الخطر ببراعة، مبقياً فريقه في أجواء المواجهة، بعدما كانت النتيجة تشير إلى تقدم "المدافع اللندنية" بهدف من دون مقابل.

وبالعودة إلى تفوق أرسنال في النتيجة، لعب بطل آخر دور المنقذ في هذه المواجهة، تحديداً اللاعب البلجيكي لياندرو تروسار (31 عاماً)، الذي ظهر في الوقت المناسب ليهز الشباك بعدما صام لفترة طويلة عن التسجيل، إذ كانت آخر مرة زار فيها مرمى الخصم في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2025 خلال مواجهة أستون فيلا، مع العلم أنه توج رجلاً للمباراة في الأسبوع الماضي أمام فولهام، حين حاز تقييم 9.1 من قبل موقع "فلاش سكور" بفضل تقديمه مستوى استثنائي وتمريرة حاسمة.

ويتطلع أرسنال تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا إلى تحقيق اللقب الرابع عشر في تاريخه، بعدما تذوق طعم الفوز لأول مرة في المسابقة في موسم 1930-1931، بينما يعود آخر تتويج له إلى موسم 2003-2004 أي قبل نحو 22 عاماً في عهد المدرب الفرنسي الأسبق أرسين فينغر في حقبة مجموعة من الأساطير على رأسهم المهاجم تيري هنري.